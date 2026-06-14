Uno de los máximos favoritos en la justa entra en acción. La selección de España comenzará este lunes su participación en la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Cabo Verde en el Estadio de Atlanta, en partido correspondiente a la primera jornada del Grupo H, el que puede considerarse como el “grupo de la muerte”.

El encuentro marcará el debut de ambas selecciones en el torneo. España llega como una de las candidatas al título y como uno de los equipos señalados para pelear por la Copa del Mundo, mientras que Cabo Verde disputará por primera vez una fase final mundialista.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente afronta su decimoséptima participación en una Copa del Mundo. Su mejor resultado continúa siendo el campeonato conquistado en Sudáfrica 2010. En Qatar 2022, la selección española quedó eliminada en los octavos de final tras caer ante Marruecos en tanda de penales.

Desde entonces, España ha consolidado una base de jugadores que combina experiencia internacional con futbolistas que han ganado protagonismo en las principales ligas europeas. Nombres como Rodri, Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella y Lamine Yamal forman parte de un plantel que llega al torneo con expectativas de avanzar a las rondas decisivas.

Las casas de análisis y distintas proyecciones previas al torneo colocan a España entre las selecciones con mayores probabilidades de conquistar el campeonato, junto con otros equipos europeos y sudamericanos. Su condición de campeón de Europa y el rendimiento mostrado durante el ciclo mundialista la han colocado entre los principales referentes de la competencia.

Durante los días previos al encuentro, el equipo español trabajó en Chattanooga, Tennessee, donde realizó entrenamientos enfocados en la adaptación a las condiciones climáticas que encontrará durante el torneo. El cuerpo técnico incluso implementó métodos de recuperación específicos para enfrentar las altas temperaturas previstas en varias sedes del Mundial.

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Para este primer compromiso, España podría presentar una alineación encabezada por Unai Simón en la portería; Aymeric Laporte, Eric García, Marc Cucurella y Marcos Llorente en defensa; Rodri, Pedri y Fabián Ruiz en el medio campo; mientras que Mikel Oyarzabal, Ferrán Torres y Dani Olmo integrarían el ataque.

Del otro lado estará Cabo Verde, una de las cuatro selecciones que debutan en esta Copa del Mundo. El conjunto africano logró su clasificación tras finalizar como líder de su grupo en las eliminatorias de la Confederación Africana de Futbol, superando a Camerún y registrando una destacada actuación defensiva durante la fase clasificatoria.

El técnico Bubista encabeza el proyecto que llevó al país africano a conseguir la primera clasificación mundialista de su historia. Jugadores como Ryan Mendes, Logan Costa, Jovane Cabral, Willy Semedo y Deroy Duarte conforman la base de una selección que intentará competir por uno de los boletos disponibles para la siguiente ronda.

El partido también representa el inicio de la actividad en un grupo que comparten Uruguay y Arabia Saudita. España buscará sumar sus primeros tres puntos y confirmar su condición de favorita para avanzar como líder del sector, mientras que Cabo Verde intentará dar el primer paso en una participación histórica para su futbol.

El encuentro está programado para este lunes 15 de junio a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

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NA