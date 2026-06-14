El mediocampista de la Selección Colombia, Juan Camilo Portilla, aseguró que el equipo afronta el Mundial con ilusión, mayor experiencia y la convicción de competir al más alto nivel. Además, destacó el crecimiento del grupo en los últimos años y la responsabilidad que implica representar al país en una cita de esta magnitud.

“Estamos felices de estar aquí, con muchas expectativas de comenzar este Mundial. Llegamos con mucha más madurez que hace unos años y asumimos este reto con gran responsabilidad. Tenemos mucha más experiencia y la motivación de cumplir este sueño, de representar a nuestro país. Como decía anteriormente, tenemos muchas expectativas por ese primer partido, que siempre es importante afrontar con pie derecho y poder ganar”, señaló.

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Portilla también analizó al rival, subrayando su intensidad y las precauciones que deberá tener el conjunto colombiano para controlar el partido.

“Hemos visto videos y sabemos que son un equipo muy fuerte, que presiona mucho y que ataca constantemente con sus dos carrileros. Son jugadores muy rápidos y nosotros debemos estar muy atentos a esos movimientos”, explicó.

El jugador fue claro al señalar que el objetivo del grupo va más allá de la participación, con la ambición de competir de igual a igual y aspirar a grandes cosas en el torneo.

“Tenemos un gran grupo y sabemos que no solamente vamos a participar, sino también a competir para conseguir algo importante”.

Finalmente, Portilla destacó el valor de la experiencia acumulada por varios integrantes del plantel en el fútbol internacional, como un factor clave para el reto que se avecina.

“Esperemos que así sea. Toda la experiencia que hemos adquirido y el fútbol tan competitivo que hemos venido jugando nos va a servir para ponerlo al servicio de la Selección Colombia”, concluyó.

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NA