La actividad de los 16avos de final del Mundial 2026 no da tregua y este viernes 3 de julio nos entrega una cartelera de eliminación directa donde el margen de error es inexistente. Las selecciones que siguen con vida en la justa mundialista se juegan su permanencia en el torneo. Para la afición mexicana, el seguimiento de estos encuentros decisivos estará al alcance a través de diversas opciones en televisión abierta, sistemas de paga y plataformas digitales.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

En el análisis de la jornada, la jerarquía sudamericana se pone a prueba frente al ímpetu africano. Argentina, con el peso de su historia, salta al campo con la obligación de imponer sus condiciones ante una escuadra de Cabo Verde que busca dar el golpe sobre la mesa. Por su parte, Colombia enfrenta un duelo de alto voltaje físico y táctico contra Ghana, donde los cafetaleros deberán apelar a su talento ofensivo para avanzar. Más temprano, Australia y Egipto protagonizan un choque de pronóstico reservado, donde la urgencia de trascender promete un duelo sumamente disputado.

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026 - 3 de julio

Partido | Sede | Horario | Canales de transmisión

Australia vs Egipto | Dallas Stadium, Dallas | 12:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Argentina vs Cabo Verde | Miami Stadium, Miami | 16:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium), TUDN, Canal 5, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

Colombia vs Ghana | Kansas City Stadium, Kansas City | 19:30 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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