Concluida la fase de grupos, el Mundial 2026 entra en su etapa más decisiva con el inicio de los 16avos de final este lunes. Cada partido será de eliminación directa y cualquier derrota significará el final del camino para las selecciones que buscan conquistar el campeonato.

Si no quieres perderte ningún encuentro, aquí encontrarás el calendario completo de los partidos de los 16avos de final, junto con los horarios y las opciones de transmisión por televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming para seguir toda la actividad del torneo.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

La cartelera ofrece choques donde la historia y el presente colisionan. Brasil, invicto y líder de su sector con siete goles a favor, enfrenta a un combinado de Japón que demostró gran solidez táctica. Por su parte, Alemania llega con un poderío ofensivo temible para medirse ante un Paraguay que busca dar la sorpresa en territorio mexicano. El cierre de la jornada presenta un duelo de pronóstico reservado: Países Bajos y Marruecos, ambos invictos y con siete puntos en la fase de grupos, prometen un choque de alta intensidad.

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026 - 29 de junio

Partido | Sede | Horario | Canales de transmisión

Brasil vs Japón | Estadio Houston | 11:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Alemania vs Paraguay | Estadio Boston | 14:30 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Países Bajos vs Marruecos | Estadio Monterrey | 19:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Criterios de desempate en rondas de eliminación directa

En la ronda de 16avos de Final del Mundial 2026, si un partido termina empatado tras los 90 minutos de tiempo regular, se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. Si el marcador sigue igualado, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

A diferencia de lo que ocurre en la fase de grupos de la presente Copa del Mundo, en esta fase de eliminación directa no existen empates; siempre debe haber un ganador para avanzar de ronda.

*Tiempo del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF