La Selección Mexicana ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final del Mundial 2026, pero todavía espera conocer al rival con el que buscará mantenerse con vida en la máxima competencia de la FIFA. Este mismo día quedará definido si el siguiente desafío será frente a Inglaterra o Congo.

El conjunto dirigido por Javier "Vasco" Aguirre confirmó su presencia entre los 16 mejores equipos del torneo después de completar una destacada primera etapa y superar la ronda de 16avos de final, manteniendo vivas sus aspiraciones de pelear por el título.

Ahora, el Tricolor se prepara para afrontar una nueva prueba en la fase de eliminación directa, con la confianza que le ha dado el rendimiento mostrado desde el inicio del campeonato.

Inglaterra o Congo, el próximo rival del Tricolor

El rival de la Selección Mexicana se conocerá una vez que concluya el encuentro entre Inglaterra y Congo, duelo que definirá al equipo que enfrentará al representativo nacional en los octavos de final del Mundial 2026.

Con cualquiera de los dos escenarios, México afrontará un reto decisivo en el que buscará extender su participación en la Copa del Mundo y acercarse a los cuartos de final.

¿Cuándo juega México los octavos de final?

El siguiente compromiso del Tricolor ya tiene fecha y horario. La Selección Mexicana disputará los octavos de final el próximo domingo 5 de julio, en un encuentro programado para las 18:00 horas.

Los aficionados permanecen atentos al desenlace del partido entre Inglaterra y Congo para conocer al rival que enfrentará el equipo de Javier Aguirre en una de las series más esperadas de la fase de eliminación directa.

Saber más

México ya está clasificado a los octavos de final del Mundial 2026

El rival saldrá del partido entre Inglaterra y Congo

El encuentro de octavos se disputará el domingo 5 de julio

El inicio está programado para las 18:00 horas

El Tricolor buscará avanzar a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con el boleto asegurado a los octavos de final, la Selección Mexicana se mantiene en la pelea por seguir haciendo historia en el Mundial 2026. Mientras espera conocer a su próximo adversario, el equipo de Javier Aguirre concentra su preparación para un duelo que marcará el siguiente paso en su camino dentro del torneo y que definirá si el Tricolor continúa entre los protagonistas de la competencia.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Mundial 2026: Calendario de partidos del miércoles 1 de julio y dónde verlos EN VIVO

OF