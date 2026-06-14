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Mundial 2026: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO Holanda vs Japón?

Conoce los detalles del primer encuentro del Grupo F en el AT&T Stadium de Dallas, incluyendo canales de transmisión y el panorama de ambas selecciones

Por: Fabián Flores

Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo 14 de junio en Dallas; no te pierdas el partido mundialista EN VIVO. EFE / ARCHIVO / ESPECIAL / FIFA

Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo 14 de junio en Dallas; no te pierdas el partido mundialista EN VIVO. EFE / ARCHIVO / ESPECIAL / FIFA

La Copa Mundial 2026 de la FIFA enciende motores en el Grupo F con el duelo entre Holanda y Japón. Conoce los horarios y dónde seguir EN VIVO este esperado encuentro desde Dallas. El encuentro será un choque decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones en el torneo.

¿Cuándo y dónde se juega el partido?

El compromiso está programado para el domingo 14 de junio a las 14:00 horas, tiempo local. El escenario elegido para este gran evento es el imponente AT&T Stadium, ubicado en la ciudad de Dallas, Texas. Este recinto deportivo de primer nivel cuenta con tecnología de punta y una capacidad masiva, ideal para recibir a los miles de aficionados que viajarán para apoyar a sus respectivos países en esta justa deportiva.

¿Cómo llegan los equipos al debut mundialista?

La selección de Países Bajos, bajo la dirección técnica de Ronald Koeman, aterriza en el continente americano tras una clasificación europea bastante sólida. El cuadro neerlandés busca imponer su tradicional estilo de posesión y ataque por las bandas. Los europeos quieren dejar atrás los fantasmas de ediciones pasadas y demostrar que tienen el nivel necesario para competir por el trofeo más codiciado del futbol.

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Por otro lado, el combinado asiático llega con la motivación a tope bajo el mando del estratega Hajime Moriyasu. Los nipones superaron su fase eliminatoria con gran autoridad, exhibiendo un futbol rápido, ordenado y de transiciones precisas. El equipo busca repetir o superar sus mejores actuaciones históricas, confiando en la disciplina táctica que los caracteriza para complicar a cualquier rival europeo que se cruce en su camino.

Canales y plataformas para disfrutar el encuentro

Para los seguidores que desean observar cada jugada, existen múltiples alternativas de transmisión, tanto en televisión como en plataformas digitales. 

Holanda vs Japón

  • Sede: Estadio AT&T 
  • Hora: 14:00
  • Transmisión: Pase Mundial 2026 (disponible en el servicio de streaming VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Azteca 7

*Sujeto a cambios de transmisión
**Horario del tiempo del centro de México

Esta extensa red de distribución asegura que nadie se pierda el arranque de estas dos escuadras, permitiendo a los espectadores elegir a sus narradores y comentaristas favoritos para este gran evento mundialista próximo a comenzar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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