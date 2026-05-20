La Copa del Mundo de este año promete una lluvia de emociones que se renueva cada cuatro años para decenas de países, sus aficionados y los jugadores que soñaron desde niños con disputar este torneo. Sin embargo, este verano podría ser la última vez que varias superestrellas del deporte vivan esa ilusión de la misma manera .

El Mundial deja claro que el futbol trasciende más allá de un resultado e impacta a generaciones enteras marcadas por las memorables actuaciones de sus ídolos, ya sea en los estadios o a través de una pantalla, con el escudo de su país en el pecho o el de cualquier otro.

Este verano puede marcar el final de una etapa para grandes jugadores que disputarán la justa más importante de todas para cerrar su ciclo con la camiseta de sus selecciones, a las que representaron con orgullo durante años. Fueron protagonistas de historias de éxito, revancha, victorias, derrotas y fracasos, y ahora extienden la mano para entregar la estafeta a las próximas figuras que dominarán el futbol en el futuro.

Lionel Messi

El recorrido de Messi con su selección es una historia de redención. Debutó en 2005 y ha jugado cada Mundial desde 2006, por lo que se convertirá, junto con Cristiano Ronaldo, en uno de los únicos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo. Hace una década, la “Pulga” tocó fondo con la Albiceleste. En el mismo verano en el que se convirtió en el máximo goleador histórico de Argentina, anunció su retiro de la selección tras perder la Copa América por segundo año consecutivo.

Las críticas de la afición eran contundentes hacia un equipo que no conseguía títulos. “Es increíble, pero no se me da, no es para mí”, declaró Messi al anunciar su salida. Sin embargo, el histórico futbolista regresó y terminó siendo campeón del mundo al levantar el trofeo en Qatar, además de conquistar un bicampeonato de Copa América . Con 38 años, luce complicado verlo en el Mundial Centenario, que parcialmente se disputará en Argentina.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es sinónimo de gol y mantiene en la mira la marca de las mil anotaciones oficiales. De sus 971 tantos, 143 han llegado con la camiseta de Portugal, cifra que lo convierte en el máximo goleador a nivel internacional. De esa cuenta, ocho goles llegaron en las cinco Copas del Mundo que ha disputado desde Alemania 2006.

El “Comandante” ya era titular en la selección que alcanzó las semifinales hace 20 años junto a Luis Figo, Deco y Ricardo Carvalho. Desde entonces, Portugal ha quedado eliminado en Fase de Grupos, Octavos de Final en dos ocasiones y más recientemente en Cuartos de Final en Qatar. Aunque Cristiano ya conquistó una Eurocopa y dos Ligas de Naciones, esta podría ser su última oportunidad de ponerle el broche de oro a una carrera legendaria .

Neymar

El príncipe de una generación dominada por Messi y Cristiano. Aunque por edad, con 34 años, todavía podría aspirar a otro Mundial, las lesiones se han convertido en una constante en la carrera del líder brasileño. Carlo Ancelotti incluso tuvo que convocarlo casi de último momento por temas físicos y el fantasma de las lesiones parece no desaparecer, pues nuevamente está en duda por molestias en la pantorrilla.

El máximo goleador histórico de la Canarinha, por encima de Pelé, suma ocho goles en tres Mundiales. Su recorrido comenzó en casa, aunque dejó el amargo recuerdo de la semifinal contra Alemania. En Rusia y Qatar, Brasil solo alcanzó los Cuartos de Final. Neymar podría despedirse sin títulos importantes con su selección , luego de perder la Final de Copa América en 2021 y no formar parte del plantel campeón en 2019.

Luka Modric

La selección de Croacia alcanzó el punto más alto de su historia en 2018, cuando disputó la Final de Rusia frente a Francia. Aquella generación se convirtió en una de las mayores sorpresas en la historia reciente de los Mundiales y Luka Modric fue pieza fundamental de ese logro, al grado de conquistar el Balón de Oro.

El mediocampista disputará su quinto Mundial tras la ausencia de Croacia en Sudáfrica 2010 . Además del subcampeonato en Rusia, los balcánicos consiguieron el tercer lugar en Qatar. Tras salir del Real Madrid, su llegada al Milán le sentó bien a un futbolista histórico que, con 40 años, todavía promete regalar exhibiciones de calidad.

Manuel Neuer

Considerado uno de los mejores porteros de su época por talento, liderazgo y longevidad, Manuel Neuer volverá a despedirse de Alemania en Norteamérica. El guardameta salió del retiro internacional para disputar una última Copa del Mundo y aportar su jerarquía al conjunto teutón a los 40 años.

Neuer ya sabe lo que es levantar el trofeo mundialista, luego de coronarse en Brasil 2014, edición en la que además conquistó el Guante de Oro . En Sudáfrica 2010, Alemania terminó en tercer lugar, aunque en las dos Copas del Mundo más recientes quedó eliminada en Fase de Grupos.

Mohamed Salah

Aunque todavía no es un hecho confirmado, Mohamed Salah podría disputar su último Mundial con Egipto. La edad no parece ser un problema a sus 33 años, pero la falta de una generación competitiva ha complicado la presencia constante de los faraones en el torneo.

Egipto regresó a una Copa del Mundo en Rusia 2018 después de 28 años de ausencia . Salah no pudo disputar el primer encuentro, aunque anotó dos goles antes de la eliminación en Fase de Grupos. La selección africana no logró clasificar a Qatar y ahora vuelve a ilusionarse. Con un futuro incierto tras salir del Liverpool, luce complicado pensar en otra aparición mundialista.

James Rodríguez

La gran revelación de Brasil 2014, autor de un gol inolvidable que le valió el Premio Puskás y un fichaje con el Real Madrid, llegará con 34 años a su tercera Copa del Mundo gracias al regreso de Colombia al torneo, luego de ausentarse en Qatar. Sus dos participaciones le bastaron para marcar seis goles en ocho partidos y convertirse en el máximo anotador colombiano en la historia de los Mundiales.

Sin embargo, el presente del mediocampista hace pensar más en el retiro. Después de brillar con Real Madrid y Bayern Múnich, se convirtió en un trotamundos al pasar por siete equipos en siete países, incluido León, donde llegó como héroe y salió como villano. Aun así, con la camiseta de Colombia siempre mostró la calidad que lo distinguió en sus mejores años .

Guillermo Ochoa

En medio de constantes controversias, Guillermo Ochoa, de 40 años, estará presente por sexta ocasión en una convocatoria mundialista de la selección mexicana, aunque solo ha tenido actividad en tres ediciones. Aun así, dejó actuaciones memorables: fue figura frente a Brasil en 2014 y atajó un penal a Robert Lewandowski en Qatar para evitar la derrota ante Polonia.

Ya en el ocaso de su carrera y jugando en la liga de Chipre, Ochoa se despedirá del Tri en casa, con la posibilidad de defender una última vez el arco mexicano en el escenario donde más ha brillado . Sin embargo, también dejará un sabor agridulce entre la afición, que recordará tanto sus atajadas históricas como sus episodios más cuestionados con clubes y selección.

Se quedaron sin música antes de tiempo

En el Mundial con más selecciones de la historia no estarán todas las figuras que los aficionados hubieran querido ver. Entre las ausencias más dolorosas aparecen varias estrellas históricas.

Polonia no logró superar el repechaje y Robert Lewandowski se quedó sin la posibilidad de disputar un tercer y último Mundial. Costa Rica tampoco consiguió su boleto, por lo que Keylor Navas, tricampeón de Champions League, no estará en su cuarta Copa del Mundo.

Chile, por su parte, pasó de ser una potencia continental a quedarse fuera del torneo por tercera ocasión consecutiva, dejando también sin despedida mundialista a referentes de aquella generación dorada como Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

SV