Equipos históricos del futbol que siguen atrapados en largas sequías

Durante años, el Arsenal fue uno de los ejemplos más claros de cómo incluso los clubes más grandes del mundo pueden atravesar largas sequías sin títulos de liga. Sin embargo, la reciente conquista de la Premier League por parte de los “Gunners” terminó con una espera de 22 años y provocó que el conjunto londinense abandonara una lista incómoda: la de los gigantes históricos que llevan décadas sin coronarse en sus respectivos campeonatos locales.

El caso del Arsenal sirve para dimensionar una realidad que viven múltiples instituciones históricas alrededor del planeta. Equipos con enorme tradición, aficiones multitudinarias y campeonatos internacionales siguen acumulando años sin poder volver a levantar el trofeo de liga .

Actualmente, el club con la sequía activa más larga entre los históricos del futbol europeo es el Genoa. El conjunto italiano conquistó el campeonato de Italia por última vez en 1924, cuando el futbol todavía se disputaba en formatos muy distintos a los actuales. Aunque sigue siendo el cuarto club más ganador de Italia, registra más de 100 años sin volver a proclamarse campeón de la Serie A.

Muy cerca aparece el Newcastle United. Las “Urracas” son uno de los equipos más populares de Inglaterra y cuentan con una de las aficiones más fieles del país, pero su último campeonato inglés llegó en 1927. En los últimos años, el club recuperó protagonismo deportivo gracias a una fuerte inversión y logró volver a disputar competiciones europeas, aunque la Premier League continúa siendo una deuda histórica.

Otro caso emblemático es el del Sevilla. El equipo andaluz se convirtió en uno de los clubes más exitosos de Europa en los últimos años gracias a sus múltiples títulos de Europa League, pero esa grandeza internacional contrasta con su realidad en España: no gana LaLiga desde 1946. Han pasado ocho décadas desde la última vez que el Sevilla dominó el campeonato español.

La lista también incluye al Tottenham, uno de los clubes más importantes del futbol inglés. Pese a contar con constantes participaciones europeas y plantillas competitivas en los últimos años, los “Spurs” no conquistan la liga desde 1961. La sequía ya supera los 60 años y se ha convertido en una de las más recordadas dentro de Inglaterra, especialmente por la presión que implica competir en una era dominada por clubes como Manchester United, Manchester City, Chelsea y Liverpool.

En Italia también aparece el Bologna. Aunque históricamente es uno de los equipos tradicionales del calcio y recientemente volvió a ganar un título copero, no logra conquistar la Serie A desde 1964. Su caso refleja cómo algunos clubes históricos quedaron rezagados frente al crecimiento económico y deportivo de los gigantes modernos del futbol italiano.

En Argentina, el caso más importante es el de Independiente. El histórico “Rey de Copas”, máximo ganador de la Copa Libertadores, no conquista la liga argentina desde el Apertura 2002, acumulando ya 24 años sin ser campeón local.

Brasil tiene una de las sequías más largas del continente con el Internacional de Porto Alegre. El conjunto gaúcho no gana el Brasileirao desde 1979, por lo que suma 47 años sin levantar el campeonato nacional, pese a que en ese periodo logró títulos internacionales como la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

Mientras el Arsenal finalmente logró salir de esa lista, otros gigantes del futbol mundial continúan buscando el momento que les permita terminar con años sin poder celebrar un campeonato de liga .

Clubes históricos y su sequía de títulos

Genoa (Italia)

Última liga: 1924

Sequía actual: 102 años

Newcastle United (Inglaterra)

Última liga: 1927

Sequía actual: 99 años

Sevilla (España)

Última liga: 1946

Sequía actual: 80 años

Tottenham Hotspur (Inglaterra)

Última liga: 1961

Sequía actual: 65 años

Bologna (Italia)

Última liga: 1964

Sequía actual: 62 años

Internacional de Porto Alegre (Brasil)

Última liga: 1979

Sequía actual: 47 años

Independiente (Argentina)

Última liga: Apertura 2002

Sequía actual: 24 años

SV