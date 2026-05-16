La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito en la historia del futbol. Por primera vez, el torneo más importante del planeta a nivel selecciones será organizado de manera conjunta por tres naciones: México, Estados Unidos y Canadá.

Esta decisión histórica trae consigo un reto sin precedentes para los millones de aficionados. Al abarcar todo el subcontinente norteamericano, los 104 partidos programados se jugarán a través de múltiples husos horarios.

Entender estas diferencias será vital para quienes desean seguir el torneo desde casa, organizar reuniones con amigos o viajar a las distintas sedes. La gran inauguración está pactada para el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, pero la acción se moverá rápidamente por toda la región, exigiendo a los espectadores estar muy atentos al reloj.

El reto de las distintas zonas horarias

El torneo de 2026 contará con un formato expandido de 48 selecciones, repartidas en 16 ciudades anfitrionas. Estas sedes están distribuidas en tres zonas horarias principales de Norteamérica: Tiempo del Pacífico, Tiempo del Centro y Tiempo del Este.

Para un aficionado que sigue el torneo desde Guadalajara, Jalisco, o cualquier otra ciudad del centro del país, esto significa que los horarios de transmisión variarán drásticamente dependiendo de la ubicación del juego. Un partido disputado en Vancouver no se verá a la misma hora que uno celebrado en Nueva York.

La FIFA ha diseñado el calendario intentando equilibrar las audiencias globales y locales, pero el impacto en la rutina diaria es innegable. Los juegos programados en la costa este de Estados Unidos y Canadá comenzarán más temprano para el público mexicano.

Por el contrario, los encuentros que se lleven a cabo en la costa oeste, como en Los Ángeles, San Francisco o Seattle, tendrán horarios estelares o nocturnos en el centro de México, ideales para verlos después del trabajo.

¿Cómo afectará a los aficionados en México?

En México, las tres ciudades sede elegidas (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) comparten el tiempo del Centro. Esto facilita enormemente la logística interna para los juegos que se disputarán en el Estadio AKRON, el Estadio BBVA o el Estadio Azteca.

Sin embargo, cuando las selecciones favoritas jueguen en territorio estadounidense o canadiense, los fans deberán ajustar sus relojes y planificar con anticipación debido a un factor científico y oficial importante: México eliminó el horario de verano en la mayor parte de su territorio.

Por ejemplo, un partido programado a las 21:00 horas locales en el BC Place de Vancouver (Tiempo del Pacífico) se transmitirá a las 22:00 horas en el centro de México, debido a que la costa oeste estará en horario de verano (UTC-7) y México se mantiene en UTC-6.

En cambio, la gran final del torneo, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026 en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey (tiempo del Este), obligará a los espectadores mexicanos a sintonizar el juego dos horas antes de la hora local del estadio, ya que el Este estará adelantado dos horas.

Sedes y sus diferencias de horario reales

Para comprender mejor el panorama y responder al "dónde" y "cuándo" de nuestra planificación mundialista, es fundamental agrupar las 16 ciudades anfitrionas considerando la actual normativa horaria:

Tiempo del Este (ET): Al aplicar el horario de verano (UTC-4), ciudades como Toronto, Boston, Filadelfia, Miami, Nueva York/Nueva Jersey y Atlanta estarán dos horas adelantadas respecto al centro de México. Los partidos aquí serán los primeros de cada jornada.

Al aplicar el horario de verano (UTC-4), ciudades como Toronto, Boston, Filadelfia, Miami, Nueva York/Nueva Jersey y Atlanta estarán dos horas adelantadas respecto al centro de México. Los partidos aquí serán los primeros de cada jornada. Tiempo del Centro (CT): Aunque comparten zona geográfica, sedes como Dallas, Houston y Kansas City estarán en horario de verano (UTC-5), es decir, una hora adelantadas respecto a Guadalajara, Monterrey y la CDMX.

Aunque comparten zona geográfica, sedes como Dallas, Houston y Kansas City estarán en horario de verano (UTC-5), es decir, una hora adelantadas respecto a Guadalajara, Monterrey y la CDMX. Tiempo del Pacífico (PT): Ciudades como Vancouver, Seattle, San Francisco y Los Ángeles estarán en UTC-7, lo que significa que irán una hora atrasadas frente al centro de México.

El Mundial 2026 será una fiesta deportiva inigualable que unirá a todo un continente. Aunque los diferentes husos horarios entre México, Estados Unidos y Canadá representan un reto para los televidentes, con la información correcta y una buena planificación, estarás listo para disfrutar cada minuto de este evento histórico.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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