La cantera de Chivas volvió a responder en un escenario importante. El Guadalajara se coronó campeón de la categoría Sub-21 del Clausura 2026 tras superar al América en una serie donde el equipo rojiblanco mostró contundencia, personalidad y capacidad para manejar la presión en los momentos decisivos.

Ventaja desde el partido de ida

Desde el partido de ida en el Estadio AKRON, el Rebaño tomó el control de la final con una victoria de 4-1 que terminó marcando el rumbo de la eliminatoria. La amplia ventaja permitió que el conjunto tapatío llegara al duelo de vuelta con mayor tranquilidad, aunque consciente de que enfrente tendría a un América obligado a arriesgar desde el inicio.

Durante los primeros minutos en la cancha Centenario, el cuadro azulcrema intentó imponer condiciones y adelantó líneas en busca de recortar rápidamente la diferencia global. América generó sus aproximaciones más peligrosas gracias a Miguel Carreón, quien se convirtió en el futbolista más activo del ataque local, tratando constantemente de romper la defensa rojiblanca.

X / @TapatioCD

Orden defensivo y manejo del partido

Sin embargo, Chivas mostró orden y solidez defensiva para contener los intentos americanistas. La línea baja rojiblanca respondió con seguridad en los momentos de mayor presión y evitó que el rival encontrara claridad dentro del área.

Además, cada recuperación de balón del Guadalajara representaba una oportunidad para atacar con velocidad. Los espacios que dejaba América en defensa fueron aprovechados por el conjunto tapatío, que encontró en el contragolpe una de sus principales armas para incomodar al rival y bajar el ritmo ofensivo de las Águilas.

Para la parte complementaria, el encuentro mantuvo la misma intensidad. América continuó insistiendo por las bandas y buscando opciones al frente, mientras que Chivas apostó por un partido más inteligente, priorizando la posesión en ciertos momentos y defendiendo con disciplina la ventaja obtenida en el primer compromiso.

La madurez mostrada por los rojiblancos terminó siendo uno de los aspectos más destacados de la final. A pesar de tratarse de una categoría juvenil, el equipo supo manejar la serie con serenidad, evitando errores y entendiendo los momentos del partido para cerrar el campeonato sin mayores complicaciones.

Con este nuevo título, Guadalajara reafirma el gran momento que atraviesan sus fuerzas básicas. La institución rojiblanca continúa consolidando un proyecto formativo que sigue produciendo talento y manteniendo a Chivas como una de las canteras más importantes del futbol mexicano.

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