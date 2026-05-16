El estratega Hong Myung-bo apostó por la experiencia de sus figuras europeas y sorprendió con la inclusión de Ki-hyuk Lee para la Copa Mundial 2026. La Selección de Corea del Sur ya definió a los futbolistas que buscarán protagonismo en la justa, donde tendrá un duelo de alta exigencia al jugar contra México, dentro de la actividad del Grupo A.

El conjunto asiático, dirigido por Hong Myung-bo, apostó por la jerarquía de sus referentes internacionales, encabezados por Heung-min Son, Kang-in Lee y Min-jae Kim.

Experiencia y juventud en la convocatoria

El atacante Heung-min Son, actual jugador de Los Angeles FC, encabeza una convocatoria que combina experiencia internacional con algunos nombres de menor recorrido. A su lado destacan Kang-in Lee, mediocampista del París Saint-Germain, y el sólido defensor Min-jae Kim, pieza importante del Bayern Múnich.

Uno de los movimientos que más atención despertó fue el llamado de Ki-hyuk Lee, defensor del Gangwon, quien apenas presume de una internacionalidad con la selección absoluta. La apuesta del estratega surcoreano abre la puerta a un elemento con escasa experiencia, aunque con proyección para competir en el escenario mundialista.

In-beom Hwang genera expectativa

Otro caso que generó expectativa fue el de In-beom Hwang, futbolista del Feyenoord, quien arrastró problemas físicos en semanas recientes. Sin embargo, el cuerpo técnico mostró confianza en la recuperación del mediocampista de cara al arranque de la competencia.

"Según las pruebas realizadas hace dos días, su estado no solo es bueno, sino que incluso es mejor que el de otros jugadores. Sin embargo, dado que no ha podido jugar, no puedo afirmar que su estado físico sea óptimo todavía, pero una vez que viajemos a Estados Unidos, mejorará su forma física jugando en uno de los dos partidos amistosos", comentó el técnico surcoreano.

Corea del Sur debutará en la Copa del Mundo frente a República Checa el 11 de junio en el Estadio AKRON en Guadalajara, antes de medirse a México el día 18 en la misma sede, en un partido que luce clave para las aspiraciones de ambos combinados. Su fase de grupos concluirá el 24 de junio ante Sudáfrica.

Lista de convocados de Corea del Sur para el Mundial 2026

X / @theKFA

Porteros:

Kim Seung-gyu (FC Tokio/JPN)

Bum-keun Song (Jeonbuk)

Hyeon-woo Jo (Ulsan)

Defensas:

Kim Moon-hwan (Daejeon)

Kim Min-jae (Bayern Múnich/GER)

Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers/JPN)

Jin-seop Park (Zhejiang/CHN)

Young-woo Seol (Estrella Roja/SRB)

Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach/GER)

Ki-hyuk Lee (Gangwon)

Tae-seok Lee (Austria Viena/AUT)

Han-beom Lee (Midtjylland/DIN)

Yu-min Cho (Al Sharjah/EAU)

Medios:

Kim Jin-gyu (Jeonbuk)

Jun-ho Bae (Stoke City/ING)

Seung-ho Paik (Birmingham/ING)

Hyun-jun Yang (Celtic Glasgow/ESC)

Ji-sung Eom (Swansea/ING)

Kang-in Lee (PSG/FRA)

Dong-gyeong Lee (Ulsan)

Jae-sung Lee (Mainz/GER)

In-beom Hwang (Feyenoord/NED)

Hee-chan Hwang (Wolverhampton/ING)

Delanteros:

Heung-min Son (LAFC/USA)

Hyeon-gyu Oh (Besiktas/TUR)

Gue-sung Cho (Midtjylland/DIN)

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