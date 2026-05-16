Dónde ver EN VIVO Jaiba Brava vs Tepatitlán por la final de la Liga de Expansión MX

La emoción de la Liga de Expansión MX llega a su punto culminante con la final entre Jaiba Brava y Tepatitlán . Tras un primer enfrentamiento que dejó a los aficionados al borde de sus asientos, todo se definirá en el partido de vuelta.

Si te preguntas dónde seguir cada instante de este decisivo encuentro, aquí te proporcionamos toda la información que necesitas.

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El primer episodio de esta gran final, disputado en Tampico, no vio goles. A pesar del apoyo de su afición, el Tampico Madero, conocido como Jaiba Brava, no logró sacar ventaja en casa. El marcador de 0-0 persistió , dejando la serie completamente abierta para la vuelta en Jalisco.

El 'Tepa' insistió en la portería rival, pero la red nunca se movió. Este empate sin goles resultó ser un buen marcador para 'La Jaiba', especialmente considerando que terminaron el partido con nueve hombres en el campo , tras las expulsiones de Juan Portales y Sergio Flores.

Ahora, la atención se centra en el partido de vuelta, donde uno de estos equipos levantará el trofeo del Clausura 2026. La final de vuelta de la Liga de Expansión MX se jugará el sábado 16 de mayo a las 19:00 horas .

El escenario de este emocionante desenlace será el Estadio Tepa Gómez. Para todos aquellos que no puedan asistir al estadio, la transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN .

¿Cuál es el criterio de desempate para la Final?

Es importante recordar el criterio de desempate para esta final. De acuerdo con el reglamento de la Liga de Expansión, si el empate en el marcador global persiste después de los noventa minutos reglamentarios del partido de vuelta, se jugará una prórroga .

Esta prórroga consistirá en dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si, después de estos 30 minutos adicionales, el empate aún se mantiene, el campeón se definirá mediante una tanda de tiros penales hasta que haya un vencedor.

¿Cuántas veces ha llegado Jaiba Brava a la final de la Liga Expansión MX y en cuáles obtuvo el título?

Para la Jaiba Brava, este partido representa una oportunidad histórica. El equipo de Tamaulipas busca su tercer trofeo en la Liga de Expansión MX. De conseguirlo, empataría en la cima de títulos con los Potros de Hierro del Atlante .

Cabe recordar que, a raíz de la pandemia del Covid-19, la estructura del futbol mexicano cambió, eliminando el ascenso y descenso, creando la Liga de Expansión MX. Aunque el título no otorga la posibilidad de ascender a la Primera División , es un logro deportivo de gran valor.

La Jaiba Brava ya cuenta con un par de subcampeonatos, al igual que el Atlante, lo que añade un incentivo extra para buscar esta tercera estrella.

No te pierdas la oportunidad de presenciar quién se coronará campeón de la Liga de Expansión MX. Sintoniza ESPN el sábado 16 de mayo a las 19:00 horas y vive la emoción de la final entre Jaiba Brava y Tepatitlán.

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