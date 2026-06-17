Cristiano Ronaldo: ¿Cuántos goles tiene en Mundiales y qué tan lejos está de Messi y Klose?

Pese a que Cristiano Ronaldo es una de las más grandes figuras modernas del futbol, todavía no logra empatar ni superar al argentino Lionel Messi en el récord de las anotaciones logradas durante los Mundiales organizados por la FIFA .

Messi, en su debut con la Selección de Argentina en el Mundial del pasado 16 de junio, anotó tres goles más a su cuenta, en la victoria de los sudamericanos (3-0) ante Argelia.

Con este triplete, "La Pulga" llegó a 16 dianas e igualó el récord goleador histórico del torneo, el cual pertenecía al exatacante alemán Miroslav Klose.

Justo el mismo día en que se sumó a la prestigiosa lista de los futbolistas que juegan seis Mundiales, un récord en el que también se integran el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa.

No le alcanza a CR7

Cristiano Ronaldo está a ocho tantos de igualar al alemán, pese a que ha disputado 22 encuentros mundialistas. Aquí el desglose:

Alemania 2006: Un gol (vs Irán).

Sudáfrica 2010: Un gol (vs República de Corea).

Brasil 2014: Un gol (vs Ghana).

Rusia 2018: Cuatro goles (Hat-trick vs España, uno vs Marruecos).

Qatar 2022: Un gol (vs Ghana).

Por otro lado, a veinte años de debutar en Alemania 2006, Messi firmó su primer triplete en una Copa del Mundo y de esta forma mantiene la ilusión de revalidar lo hecho hace cuatro años en Qatar 2022 .

Los 16 goles de Leo Messi

El Mundial de Sudáfrica 2010, su segundo, fue el único en el que no anotó ningún gol; Qatar 2022 fue el de mejores cifras.

Alemania 2006 (1)

Serbia - Fase de Grupos

Sudáfrica 2010

NO ANOTÓ

Brasil 2014 (4)

Bosnia - Fase de Grupos

Irán - Fase de Grupos

Doblete ante Nigeria - Fase de Grupos

Rusia 2018 (1)

Nigeria - Fase de Grupos

Qatar 2022 (7)

Arabia Saudita - Fase de Grupos

México - Fase de Grupos

Australia - Octavos de Final

Países Bajos - Cuartos de Final

Croacia - Semifinal

Doblete ante Francia - Final

Norteamérica 2026

Triplete ante Argelia - Fase de grupos

Con información de SUN y FIFA.

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FF