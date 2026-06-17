Lo que era cuestión de formalidades quedó hecho y este miércoles 17 de junio, un día después de su llegada a Guadalajara, Kevin Castañeda fue anunciado como nuevo jugador de Chivas a través de las redes sociales del club tapatío.

"¡Los sueños se cumplen! ¡Bienvenido al Rebaño Sagrado, Kevin!", fue el mensaje con el que los Rojiblancos le dieron la bienvenida a su nuevo mediocampista, con un video del tapatío estrenando sus nuevos colores, acompañado de jugadas destacadas con su antiguo equipo, los Xolos de Tijuana.

X / @Chivas

¿Cómo jugará Kevin Castañeda en el esquema de Gabriel Milito?

Luego de superar satisfactoriamente las pruebas médicas y físicas, el jugador de 26 años estampó su firma en un contrato que tendría vigencia para los próximos cuatro años, convirtiéndose así en una pieza importante dentro del proyecto de Chivas a corto y mediano plazo, con el objetivo de pelear por el ansiado título que espera su afición. De inmediato, Castañeda se puso a las órdenes de Gabriel Milito, quien podrá observar de cerca sus cualidades y comenzar a integrarlo al trabajo del equipo de cara a los retos que afrontará el Guadalajara en los próximos meses.

Kevin llega para apuntalar a un plantel que ya tiene bien asimilado el sistema de juego de su estratega y que cuenta con elementos como Bryan Gutiérrez, Efraín Álvarez y Roberto "Piojo" Alvarado. La incorporación de esta nueva pieza no solo incrementa la competencia interna dentro del equipo, sino que también le brinda una alternativa más en el centro del campo, una zona desde la que puede generar espacios entre líneas y encontrar huecos para desequilibrar los partidos. Además, tiene la capacidad de imprimir un ritmo distinto a la ofensiva del Rebaño y aportar peligro con disparos de larga distancia gracias a la potencia y precisión de su pierna derecha.

La conexión con Efraín Álvarez en el mediocampo

La conexión con Álvarez, al haber compartido vestidor en la frontera, puede ser de ayuda tanto para su adaptación al equipo como al esquema táctico que le ha dado resultados favorables al equipo en la etapa de Milito, y buscarán dar el siguiente paso hacia el trono de la Liga MX con la nueva incorporación.

De momento, la afición a través de las redes sociales ha mostrado su apoyo hacia el nuevo fichaje dejando ver su ilusión con Kevin, a la vez que la exigencia al equipo completo por lo que representa e implica el Club Deportivo Guadalajara, que busca cortar la sequía de grandes triunfos.

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