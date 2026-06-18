Pocas figuras son tan reconocibles entre la afición mexicana como José Arturo Robles, mejor conocido como “El Meme Chicano”. Con su característico sombrero gigante con la palabra “México”, se ha convertido en un rostro habitual en los estadios donde juega la Selección Mexicana , acompañando al equipo por distintos países y generaciones.

Originario de Guadalajara y residente desde hace años en Los Ángeles, José Arturo ha hecho de seguir al Tricolor una auténtica misión de vida. Su historia como aficionado mundialista comenzó en Estados Unidos 1994 y, desde entonces, ha estado presente en numerosas citas mundialistas apoyando incondicionalmente a México.

Su inseparable sombrero no solo llama la atención por su tamaño, sino también por todo lo que implica hacerlo llegar a cada torneo. Detrás de esa pieza existe un largo recorrido familiar y logístico que comienza en Veracruz, pasa por Guadalajara y termina en la frontera antes de acompañarlo en sus viajes alrededor del planeta.

“Tuve que mandarlo a hacer a Veracruz. Mi hermano fue por él y después lo llevó hasta Tijuana para que yo pudiera recogerlo. Ya ha recorrido muchos lugares”, comenta con orgullo.

Con los años, el sombrero se ha transformado en mucho más que un distintivo visual. Es un símbolo de los kilómetros recorridos, las experiencias acumuladas y los recuerdos construidos junto a la Selección Mexicana. El que actualmente utiliza ya tiene historia propia.

“Este estuvo en Qatar y ahora va por su segunda Copa del Mundo. He tenido varios, pero muchos los he regalado. En Brasil y Rusia también compartí algunos con otros aficionados”.

Esa costumbre de obsequiar sombreros se convirtió en una manera de compartir la pasión mexicana con seguidores de diferentes partes del mundo. Para El Meme Chicano, cada Mundial también representa la oportunidad de generar amistades y mostrar el lado festivo y hospitalario de la afición tricolor .

A lo largo de más de tres décadas ha recorrido países, estadios y continentes siguiendo a México, manteniendo intacta la emoción que sintió la primera vez que vio jugar a la Selección en una Copa del Mundo.

De cara al próximo Mundial, la ilusión sigue siendo la misma. Incluso más especial al tratarse de una edición que tendrá a México como uno de los países anfitriones.

“Estoy muy contento porque será en nuestro país. Todos los Mundiales tienen algo especial, pero vivir uno tan cerca de casa será diferente”.

Para José Arturo Robles, conocido por miles como El Meme Chicano, el apoyo a la Selección Mexicana va mucho más allá de los 90 minutos . Es una tradición que ha acompañado gran parte de su vida y que sigue llevando con orgullo por cada rincón del mundo, siempre con su emblemático sombrero como bandera de identidad.

SV