Jueves, 18 de Junio 2026

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Mundial 2026: Momento donde se fracturó Ismael Kone en juego contra Qatar

El mediocampista canadiense sufrió una aparatosa lesión que lo marginará del resto de la Copa del Mundo tras un fuerte choque en el Estadio Vancouver

Por: Nadia González

ismael Kone sufre fractura en pleno juego. AFP/ E. CHINN.

ismael Kone sufre fractura en pleno juego. AFP/ E. CHINN.

Este jueves 18 de junio, la Selección de Qatar y la Selección de Canadá midieron fuerzas sobre el terreno de juego del Estadio Vancouver. Sin embargo, más allá de las acciones deportivas, el encuentro encendió las alarmas para el conjunto anfitrión, luego de que un jugador de la escuadra canadiense resultara lesionado durante el desarrollo del partido.

El reloj marcaba los momentos más intensos y físicos del partido cuando el jugador Ismael Koné se lanzó a disputar un balón dividido en el medio campo contra un elemento del conjunto qatarí.

Preocupación por el canadiense

Las imágenes de la transmisión oficial y los videos de lo sucedido rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y muestran el escalofriante instante en el que el jugador canadiense se traba en el césped tras el contacto, provocando que su pierna realizara un movimiento totalmente antinatural. De inmediato, el futbolista cayó al suelo con evidentes muestras de dolor.

La intensidad del encuentro frente al conjunto qatarí terminó cobrando factura, obligando a realizar ajustes imprevistos en la alineación local. 

Así fue el momento

A la espera del parte médico oficial

Hasta el momento, el cuerpo médico de la Selección de Canadá se encuentra evaluando la situación del futbolista afectado. Se espera que en las próximas horas se realicen los estudios pertinentes y se emita un comunicado oficial que detalle la gravedad de la lesión, así como el tiempo estimado de recuperación para Ismael Kone. 

NG

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