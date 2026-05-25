Más allá de que Jalisco muestre en México su dominio dentro del deporte, las Olimpiadas Nacionales también juegan un papel crucial para aquellos atletas que aspiran a clasificarse a unos Juegos Olímpicos.

Tal es el caso de Marcela Álvarez y Santiago Espejel, quienes en la más reciente edición de la justa nacional lograron importantes resultados en el triatlón para aportar al medallero y que el Estado se mantenga en lo más alto de la competencia.

Ambos deportistas vivieron una Olimpiada Nacional especial, pero con diferentes perspectivas. Por un lado, para Marcela significó su última participación, ya que dará el siguiente paso: iniciar el proceso para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Mientras que para Santiago, esta edición representó incursionar en una nueva categoría que le exigió salir de su zona de confort, con el objetivo de comenzar a participar en eventos de mayor jerarquía.

“Para mí fue una competencia muy especial porque fueron mis últimas Olimpiadas Nacionales. Llevo 10 años en este tipo de competencias y despedirme de ellas fue muy nostálgico. Estoy muy feliz de poder iniciar por primera vez en mi carrera deportiva una clasificación a Juegos Olímpicos. Me siento con muchas ganas de iniciar esta nueva etapa para mí, con la mira para Los Ángeles 2028”, manifestó Álvarez.

“Para mí fue una Olimpiada muy padre y retadora porque fue mi primer año en una categoría nueva y me sentí muy bien. Fue una Olimpiada en la que se dieron los resultados y me sentí muy motivado, aunque fue un poco más difícil. Mis objetivos después de estas Olimpiadas Nacionales son una competencia en Venezuela y, para la siguiente temporada, obviamente conseguir mi lugar en las Olimpiadas Nacionales y también competir en circuitos internacionales que me exijan más de mi rendimiento y capacidad”, compartió Espejel.

Olimpiada Nacional, un preámbulo para el Olimpismo

Si bien competir en una Olimpiada Nacional no les asegura a los atletas que podrán tener la dicha de participar a unos Juegos Olímpicos, la mayoría de los deportistas que tienen su debido proceso tras el evento deportivo juvenil más importante del país logra alcanzar su sueño olímpico, por lo que tanto Marcela como Santiago consideran que las Olimpiadas Nacionales se deben de tomar con seriedad.

“Algo que nos ha dicho nuestro entrenador frecuentemente es que ir o no a una Olimpiada Nacional no te no te garantiza iniciar un proceso para los Juegos Olímpicos, pero la mayoría de atletas que ha estado en este proceso de Olimpiadas Nacionales ha ido a unos Juegos Olímpicos. Entonces, yo creo que estamos en el camino correcto en ese aspecto”, dijo Marcela.

“Debemos de echarle muchas ganas y seguir en el camino. La Olimpiada Nacional es un proceso largo, pero necesario que te ayuda mucho con tus objetivos y para manejar la presión. Creo que es una etapa muy importante en la vida de los atletas que buscan alcanzar sus sueños de competir en unos Juegos Olímpicos”, exclamó Santiago.

Conquistas en la Olimpiada Nacional 2026

Santiago Espejel

Plata Relevo Mixto

Oro Duatlón

Marcela Álvarez

Oro Relevo Mixto

Oro Prueba Individual

Oro Acuatlón

El formador de triunfadores

El recorrido que han atravesado Santiago Espejel y Marcela Álvarez, así como el resto de los atletas jaliscienses, siempre ha estado acompañado por el cuerpo de entrenadores que se encargan de forjar el carácter ganador y competitivo que distingue a los representantes azul y oro, pero también de enseñarles la tolerancia a la frustración y a la derrota. En ese sentido, José Francisco Pasos Hernández, entrenador del Code Jalisco desde hace 20 años, compartió cómo ha sido la formación de sus discípulos hasta conseguir los resultados esperados.

“Por un lado, Marcela ya está despidiéndose de las Olimpiadas Nacionales para dar el paso al proceso olímpico de Los Ángeles 2028. Hemos sido parte de su proceso junto con los demás entrenadores y ha sido bastante duro porque, ella compite constantemente a un nivel internacional, en el cual debe de ganar puntos y solamente hay una ganadora y ha sido difícil porque ha habido muchos rivales para vencer y es importante construir, no solo un cuerpo fuerte, sino también una mentalidad fuerte”, dijo.

“En cuanto a Santiago, él va incursionando en esto del alto rendimiento, tanto en la Olimpiada Nacional como Junior Élite y con algunas copas continentales fuera del país. Pronto se va a ir a Venezuela a un campeonato centroamericano. Entonces, estamos aquí acompañándolos para que cada vez puedan mejorar más, ya que hay muchos atletas a nivel nacional que pueden llegar a tener un mejor nivel, pero nosotros no nos quedamos atrás”, dijo el entrenador.

Para José Pasos, el triatlón está viviendo un momento clave en el país gracias a la estructura que existe a nivel nacional que permite la generación de talento. Además, el deporte cada vez más está teniendo mayor exposición ante la población.

“En Jalisco tenemos una estructura muy robusta en lo que es el triatlón, y a nivel nacional existe otra estructura igual de robusta. Pero nosotros debemos de aprovechar las instalaciones y todo lo que hay dentro del Estado para crear atletas que puedan competirle a cualquiera y en ese camino estamos”, subrayó.

“Cada vez está un poquito más elevado (el nivel) y visto, ya que hay un serial premium a nivel nacional y existen varios eventos de este tipo alrededor del país. Entonces, cada vez es más reconocido, aparte de que el triatlón es un deporte olímpico, eso permite que cada vez sea más atractivo para la población y también para que más personas se animen a incursionar dentro de él”, finalizó Pasos.

CT