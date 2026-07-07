Durante los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, España acaba de derrotar a Portugal, obteniendo así su boleto a los cuartos de final, donde se enfrentará contra la selección de Bélgica, luego de que esta le ganara a Estados Unidos en el partido del día de ayer, 6 de julio.

Esta edición del Mundial no deja de sorprender en cuanto a las historias de los jugadores, ya que, al confirmarse el enfrentamiento entre España y Bélgica, los ojos se han posado sobre una de las jóvenes promesas del conjunto belga: Matías Fernández-Pardo. El delantero de 21 años, actual jugador del Lille de Francia, protagonizará uno de los partidos más importantes de su carrera, el cual será celebrado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde al enfrentarse al país que pudo haber representado, pero al que rechazó hasta en cuatro ocasiones.

¿Quién es Matías Fernández-Pardo y por qué es tan relevante en este enfrentamiento?

El delantero de la Selección Belga, nacido en Bruselas en 2005, tiene una ascendencia que llama bastante la atención, pues su padre es español y su madre de nacionalidad italiana. A pesar de haber tenido las puertas abiertas, debido a la nacionalidad de su padre, para integrarse al esquema de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que llegó a tramitar con éxito su pasaporte deportivo ante la FIFA a inicios de 2025 por la falta de atacantes en sus bases, el jugador decidió no presentarse.

El entrenador Santi Denia, lo citó para la selección sub-21 de España, cita a la que el futbolista no acudió alegando problemas físicos, aunque trascendió que su entorno prefería esperar una oportunidad real con una absoluta de cara a la cita mundialista. España insistió incluyéndolo en prelistas para el Europeo Sub-21 y llamadas a la sub-20, acumulando cuatro ausencias consecutivas del jugador.

La preferencia por Bélgica

Ante la indecisión del jugador, la Federación Belga aprovechó la oportunidad y, bajo la gestión del director técnico Vincent Mannaert y el seleccionador Rudi García, lograron convencer al joven de que se uniera a ellos apenas dos meses antes de que iniciara el Mundial 2026.

“Me convencieron: mi mentalidad es más belga que española. Dije que sí enseguida y elegí Bélgica. Es la decisión correcta”, afirmó recientemente Matías Fernández-Pardo en declaraciones a la televisión pública belga RTBF. No obstante, sus palabras generaron cierta polémica en la hemeroteca, ya que en 2024 había declarado al diario Marca: “Mi corazón siempre está con España. Es donde quiero jugar, sin duda”.

Posteriormente la FIFA dio luz verde a su regreso definitivo con Bélgica el 14 de mayo de 2026. Al debutar de forma oficial en este torneo (ingresando al minuto 86 frente a Egipto en sustitución de Jérémy Doku), Fernández-Pardo extinguió legalmente, según la normativa FIFA, cualquier posibilidad futura de jugar para la selección española, al haber gastado su único cambio de nacionalidad deportiva permitido.

Este viernes, Fernández-Pardo se enfrentará contra el que pudo ser su equipo en el torneo, con los veteranos, quienes jugarán su último Mundial como Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois a la cabeza, con el objetivo de abrirse camino rumbo a la semifinal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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