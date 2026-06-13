Mundial 2026: Dónde y a qué hora ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos por el Grupo C de la Copa del Mundo

Faltan solo cinco días para el debut de Brasil y Marruecos en el Mundial 2026. Un choque que definirá el rumbo del Grupo C y que de seguro no querrás perderte.

El partido se disputará el próximo sábado 13 de junio de 2026. La sede elegida por los organizadores es el MetLife Stadium, ubicado en la zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

Este vibrante duelo corresponde a la primera fecha del Grupo C de la Copa del Mundo. Dicho sector también está integrado por las selecciones nacionales de Escocia y Haití, quienes jugarán su respectivo partido ese mismo día en la ciudad de Boston.

¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs Marruecos?

Los aficionados al fútbol podrán disfrutar del encuentro a partir de las 22:00 horas, tiempo local. Para los espectadores ubicados en Sudamérica, las transmisiones iniciarán desde las 18:00 horas en países como Chile y a las 19:00 en territorio brasileño.

La transmisión en vivo estará disponible a través de las cadenas deportivas internacionales con derechos televisivos oficiales. En el caso de México, este se transmitirá a las 16:00 horas del 13 de junio por Televisa y TV Azteca.

El Presente de las Selecciones

La selección brasileña llega a este torneo con la presión histórica de conseguir su ansiado sexto título mundial. El equipo ahora es dirigido por el estratega italiano Carlo Ancelotti, quien asume su primer gran reto internacional tras una exitosa carrera en clubes europeos.

Una de las grandes sorpresas en la convocatoria del conjunto sudamericano es la inclusión del atacante Neymar. El experimentado astro busca redimirse en el torneo tras superar diversas lesiones y sumar varios meses de inactividad con el equipo nacional.

Por su parte, el conjunto africano busca repetir la hazaña lograda en la pasada edición del torneo. En aquella ocasión, hicieron historia al alcanzar las semifinales y eliminar a potencias europeas con un fútbol muy dinámico, ordenado y vistoso.

El cuadro marroquí cuenta con figuras consolidadas en las mejores ligas del planeta. Jugadores de élite como Achraf Hakimi aportan la jerarquía necesaria para competir al máximo nivel y complicar a cualquier rival que se cruce en su camino hacia la copa.

Claves del Partido Brasil vs Marruecos

Para comprender mejor la magnitud de este enfrentamiento, resulta vital revisar una lista de puntos clave sobre el partido que definirá el liderato del grupo:

El esquema ofensivo sudamericano chocará contra la férrea disciplina defensiva africana.

Se pronostica una noche despejada en Nueva Jersey.

Los últimos cruces amistosos muestran resultados divididos, lo que anticipa un duelo parejo.

Las principales casas de apuestas sitúan a los sudamericanos como ligeros favoritos debido a su innegable peso histórico. Pese a ello, el rendimiento reciente de los africanos los convierte en un rival de sumo cuidado que no perdonará errores en defensa.

Las autoridades locales han preparado un operativo especial para garantizar la seguridad de los miles de asistentes al estadio. Se recomienda a los hinchas llegar con varias horas de anticipación para evitar aglomeraciones en los accesos principales del recinto deportivo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

