La actividad del Grupo C de la Copa del Mundo 2026 ofrecerá este sábado 13 de junio uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos, cuando Brasil y Marruecos se enfrenten en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Ambas selecciones iniciarán su camino en el torneo con la obligación de sumar un resultado positivo que les permita perfilar su clasificación a la siguiente ronda, en un duelo que promete intensidad y un alto nivel competitivo desde el silbatazo inicial.

El compromiso adquiere una relevancia especial al reunir a dos de las selecciones mejor posicionadas en la actualidad, ubicadas en el sexto y séptimo puesto del ranking de la FIFA, respectivamente. Con un margen de error reducido en un certamen tan corto como el Mundial, brasileños y marroquíes buscarán dar un golpe de autoridad en su debut y enviar un mensaje claro al resto de sus rivales en el Grupo C. Aquí te decimos dónde verlo en vivo.

¿Cómo llegan Brasil y Marruecos?

En la historia de las Copas del Mundo, Brasil ha logrado imponer condiciones frente a representantes africanos, construyendo un historial favorable que respalda su etiqueta de candidato en este tipo de escenarios. Uno de los antecedentes más recordados se produjo durante la fase de grupos de Francia 1998, cuando la Canarinha derrotó con autoridad 3-0 a Marruecos gracias a las anotaciones de Ronaldo, Rivaldo y Bebeto. No obstante, más allá del peso de la tradición y los éxitos mundialistas del conjunto sudamericano, el presente ofrece un panorama mucho más equilibrado entre ambas selecciones.

La presión competitiva también se alimenta de un antecedente reciente. En marzo de 2023, Marruecos firmó una victoria histórica por 2-1 sobre Brasil en un encuentro amistoso disputado en Tánger, resultado que confirmó el crecimiento sostenido del cuadro africano tras su destacada actuación en Qatar 2022. De cara a su debut en la Copa del Mundo 2026, la escuadra brasileña buscará apoyarse en el liderazgo ofensivo de Vinícius Júnior y en el esperado regreso de Neymar, quien vuelve a una cita mundialista con la misión de guiar a su selección en la búsqueda del título. Por su parte, Marruecos confiará en la creatividad y capacidad desequilibrante de Brahim Díaz para encabezar un proyecto que aspira a consolidarse entre la élite del futbol internacional y dar un nuevo golpe de autoridad en el escenario más importante del deporte.

Dónde ver EN VIVO el partido Brasil vs Marruecos del Mundial 2026

El partido entre Brasil y Marruecos, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, se disputará este sábado 13 de junio de 2026. El silbatazo inicial está programado para las 16:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos.

Para los aficionados en México, la transmisión de este encuentro del Mundial 2026 estará disponible tanto por televisión abierta como a través de plataformas de streaming, ofreciendo distintas opciones para seguir las acciones en vivo.

Fecha y hora: Sábado 13 de junio, 16:00 horas

Sábado 13 de junio, 16:00 horas Estadio: Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos

Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos Transmisión: Canal 5, Azteca7, Pase Mundial (ViX Premium)

Brasil buscará iniciar con el pie derecho su participación en la justa mundialista, mientras que Marruecos intentará dar un golpe de autoridad desde su debut en el torneo y sumar puntos importantes en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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