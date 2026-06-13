Sábado, 13 de Junio 2026

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¿Cómo le fue a Checo Pérez? El mexicano cerró el último ensayo libre del GP de España en esta posición

El piloto tapatío repitió 21 veces el trazado y, en su mejor vuelta, se quedó a tres segundos y doce milésimas de George Russell, el líder

Por: EFE

El piloto Checo Pérez, del equipo Cadillac, durante la sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona-Cataluña este viernes. EFE / S. Wu

El piloto Checo Pérez, del equipo Cadillac, durante la sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona-Cataluña este viernes. EFE / S. Wu

El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo este sábado 13 de junio en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de España 2026, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló; donde el mexicano Sergio "Checo" Pérez finalizó vigésimo.

Russell, por delante de Piastri y Leclerc

En la mejor de sus once vueltas, Russell cubrió, con neumático blando, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 15 segundos y 679 milésimas, 214 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) —que dio doce— y con 243 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió decimotercero en la tabla de tiempos, a un segundo y 946 milésimas del tiempo de Norris, en el más veloz de sus 14 giros, en una sesión en la que no se rodó mucho, ya que, con 31 grados centígrados ambientales y 50 en el asfalto, la mayoría prefirió guardar neumáticos para la calificación, que arrancará a las 16:00 horas (las 14:00 horas GMT).

El trabajo de Checo Pérez hoy

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) repitió 21 veces el trazado y, en su mejor vuelta, se quedó —al igual que todos, con las gomas blandas— a tres segundos y doce milésimas de Russell, con el vigésimo tiempo de una sesión que estuvo interrumpida durante unos minutos con bandera roja, cuando su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, ancló su monoplaza, con un problema de frenos, en la grava contigua a la décima de las 14 curvas de la pista catalana.

Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el GP de España

Piloto | País | Escudería | Tiempo

  1. George Russell | GBR | Mercedes | 1:15.679
  2. Oscar Piastri | AUS | McLaren | a 0.214
  3. Charles Leclerc | MON | Ferrari | 0.243
  4. Lando Norris | GBR | McLaren | 0.246
  5. Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0.702
  6. Max Verstappen | NED | Red Bull | 0.755
  7. Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 0.821
  8. Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 1.005
  9. Nico Hülkenberg | GER | Audi | 1.282
  10. Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 1.341
  11. Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1.348
  12. Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1.645
  13. Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.904
  14. Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1.946
  15. Carlos Sainz | ESP | Williams | 2.051
  16. Esteban Ocon | FRA | Haas | 2.361
  17. Oliver Bearman | GBR | Haas | 2.712
  18. Alexander Albon | THA | Williams | 2.733
  19. Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 3.012
  20. Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 3.817
  21. Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 4.283
  22. Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 4.424

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