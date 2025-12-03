Mundial 2026: ¿Cuántos partidos se jugarán en el Estadio Azteca?

El Mundial 2026 está por llegar y el Estadio Azteca es uno de los recintos seleccionados para albergar los partidos del torneo, revisemos cuales y cuando tendrán lugar los duelos.

Con 48 selecciones y 104 encuentros el Estadio Ciudad de México (anteriormente Estadio Azteca) será una de sus sedes y este torneo se corona como la edición más amplia de la historia.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El encuentro inaugural se llevará a cabo en el recinto Azteca siendo el único estadio que ha albergado este evento en tres ocasiones .

La Ciudad de México, verá cinco partidos en su cancha durante el certamen. Se espera compromisos de la fase de grupos y al menos dos rondas de eliminación directa.

Fechas y horarios

11 de junio | Partido Inaugural | Grupo A | México vs Rival por confirmar | Estadio CDMX. 17 de junio | Partido 28 | Grupo A | Equipos por confirmar | Estadio CDMX. 24 de junio | Partido 53 | Grupo A | México vs Rival por confirmar | Estadio CDMX. 30 de junio | Dieciseisavos de Final | 1.º Grupo A vs 3.º Grupo C/E/F/H/I | Estadio CDMX. 5 de julio | Octavos de Final | Ganador partido 79 vs 80 | Estadio CDMX.

Los horarios aun no están definidos, se darán a conocer cuando se actualice el calendario oficial el sábado 6 de diciembre.

Por ahora, la Selección Mexicana está asegurada en dos fases de grupos. En caso de quedar en primer lugar del grupo A, los 16vos de final tendrían lugar en el Azteca.

Si el equipo logra asegurar la llave, los octavos también se jugarían en casa.

¿Qué día es el sorteo del Mundial 2026?

La ceremonia se realizará el día viernes 5 de diciembre , en donde podremos conocer a los rivales de nuestra selección y al resto de equipos que se disputaran la copa ahí.

La nación tricolor albergará 13 confrontamientos en total durante la Copa del Mundo, distribuidos entre CDMX, Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (BBVA).

TG