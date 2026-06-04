Mundial 2026: ¿Cuántos elementos de seguridad desplegará la CDMX?

La seguridad para el Mundial 2026 de la FIFA ya tiene un esquema definido en la capital del país. Autoridades locales y federales alistan despliegues para proteger a millones de aficionados en estadios, zonas de festejo y calles principales durante el torneo internacional.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, confirmó la participación de 56 mil efectivos en la capital mexicana. Este grupo vigilará los accesos al estadio principal, coordinará el tránsito en las avenidas aledañas y establecerá cinturones de revisión para evitar contratiempos durante los partidos .

Para el FIFA Fan Festival, ubicado en el Zócalo, el gobierno destinará 3 mil 411 policías y más de 300 vehículos . Este espacio espera recibir 60 mil personas por día , por lo cual instalarán filtros de acceso, revisión de mochilas y un monitoreo ininterrumpido con cámaras del C5 para garantizar el orden.

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. X / @PabloVazC

X / @GobCDMX

El alcance del Plan Kukulkán a nivel federal

A la par del esfuerzo local, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulkán. Esta estrategia integra a más de 20 dependencias federales y suma 99 mil agentes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y otras corporaciones en todo el territorio .

Lee también: El protocolo ante rayos y tormentas eléctricas durante el Mundial 2026

El proyecto federal contempla una cooperación estrecha con Estados Unidos y Canadá para intercambiar información de inteligencia. Los tres países sede buscan homologar protocolos de respuesta, realizar simulacros a escala real y operar sistemas de alerta temprana ante cualquier posible amenaza externa o interna que ponga en riesgo a los asistentes.

Coordinación entre sedes y fuerzas armadas

El propósito de esta unión de fuerzas es proyectar una imagen de orden y control ante la comunidad internacional . Los organismos de protección operarán de forma temporal y se disolverán al concluir la justa deportiva, tras cumplir su misión de resguardo en hoteles, aeropuertos y rutas turísticas.

Movilidad y prevención en zonas de alta afluencia

Los operativos viales incluirán cierres programados, rutas alternas y escoltas para las delegaciones extranjeras. Las autoridades recomiendan a los visitantes anticipar sus traslados, utilizar el transporte público designado y seguir las indicaciones oficiales para disfrutar del evento con total tranquilidad en cada una de las sedes.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF