Faltan 26 días para que arranque el Mundial 2026, el torneo deportivo más grande y ambicioso en toda la historia de la FIFA.

Esta nueva edición, que se celebrará de forma conjunta y sin precedentes en México, Estados Unidos y Canadá, promete ser un evento histórico. Sin embargo, para las selecciones nacionales más laureadas, el torneo representa una urgencia absoluta y una prueba de fuego.

¿Qué está en juego durante este mes de competencia? Nada menos que la supremacía absoluta del futbol internacional. ¿Quiénes son los verdaderos protagonistas de esta presión? Las únicas ocho naciones que han logrado bordar una estrella de campeones en su escudo oficial.

De acuerdo con los datos históricos y estadísticos publicados recientemente por EL INFORMADOR, la brecha de tiempo desde la última vez que estos equipos tocaron la gloria varía drásticamente de un país a otro.

La eterna espera de los primeros monarcas

El caso más dramático y nostálgico es el de la Selección de Uruguay. Los charrúas, quienes fueron los primeros campeones en la edición inaugural de 1930, no ganan una Copa del Mundo desde el mítico y recordado "Maracanazo" en la edición de 1950.

Esto significa que han pasado 76 largos años sin que Uruguay sea campeón del mundo. Varias generaciones enteras de apasionados aficionados sudamericanos jamás han visto a su equipo levantar el trofeo más importante del planeta.

Por su parte, Inglaterra, reconocidos mundialmente como los inventores del futbol moderno, arrastra una sequía casi igual de pesada. Su único título internacional llegó jugando en casa durante el lejano Mundial de 1966.

Para cuando ruede el balón oficial en el Mundial 2026, los ingleses sumarán 60 años exactos de frustración mundialista. Esta es una cifra que pesa enormemente en cada nueva generación de jugadores que viste la camiseta de los "Tres Leones".

Las sequías de los gigantes: Brasil, Italia y Alemania

Si hablamos de hegemonía y magia en la cancha, la Selección de Brasil es el referente absoluto con sus cinco campeonatos. Sin embargo, el famoso "Scratch du Ouro" vive hoy su propia crisis de resultados y de identidad futbolística.

Su última coronación ocurrió en el torneo de Corea-Japón 2002. Han pasado ya 24 años desde que Brasil dominó el mundo, convirtiéndose en la segunda racha más larga de toda su historia sin conseguir títulos mundiales.

Italia, una histórica tetracampeona del mundo, vive un drama deportivo muy particular. No solo llevan 20 años sin ser campeones (desde su victoria en Alemania 2006), sino que han sufrido la humillación de no clasificar a las últimas ediciones del torneo.

Alemania, otra superpotencia europea con cuatro estrellas en su palmarés, levantó la copa por última vez en la edición de Brasil 2014. Para este verano norteamericano, los germanos acumularán 12 años de sequía, buscando una urgente redención tras sus recientes fracasos en fase de grupos.

Los campeones más recientes de la FIFA

En el espectro más cercano del tiempo, encontramos a las selecciones que han dominado el futbol en el siglo XXI. España, que maravilló al planeta entero con su estilo de "tiki-taka", suma 16 años sin ganar desde su triunfo en Sudáfrica 2010.

Francia, la poderosa campeona en Rusia 2018, llegará a territorio de Norteamérica con 8 años de distancia desde su última vuelta olímpica. Los galos buscan consolidarse definitivamente como la gran potencia contemporánea del deporte.

Finalmente, Argentina llega como el monarca defensor del torneo. Liderados por la figura de Lionel Messi en Qatar 2022, la Albiceleste tiene la sequía más corta de todas: apenas 4 años sin ganar, buscando el ansiado bicampeonato consecutivo.

Los años sin ganar de todos los campeones del Mundial de la FIFA

Uruguay: 76 años de espera (Último campeonato: 1950).

Inglaterra: 60 años de espera (Último campeonato: 1966).

Brasil: 24 años de espera (Último campeonato: 2002).

Italia: 20 años de espera (Último campeonato: 2006).

España: 16 años de espera (Último campeonato: 2010).

Alemania: 12 años de espera (Último campeonato: 2014).

Francia: 8 años de espera (Último campeonato: 2018).

Argentina: 4 años de espera (Último campeonato: 2022).

El torneo que arranca en menos de un mes será el escenario perfecto para romper viejas maldiciones o, por el contrario, prolongar las agonías de las más grandes leyendas del futbol internacional.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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