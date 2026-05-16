El reloj avanza inexorablemente y nos encontramos a menos de un mes de que arranque el torneo de la FIFA más esperado de la década. El Mundial 2026, que se celebrará de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, promete romper todos los récords de audiencia y asistencia a nivel global.

Sin embargo, más allá del tema comercial, el interés de los aficionados está en lo deportivo, donde surgen preguntas tales como: ¿quiénes han logrado el bicampeonato?

Ganar una Copa del Mundo es el pináculo en la carrera de cualquier futbolista , pero retener la corona cuatro años después es una proeza casi imposible.

Actualmente, la Selección de Argentina, vigente monarca tras su triunfo en Qatar 2022, llega a Norteamérica con la ilusión de revalidar su título.

Sin embargo, la historia nos demuestra que el bicampeonato consecutivo es un territorio reservado exclusivamente para dos gigantes del balompié mundial.

Italia y Brasil: Los únicos reyes consecutivos de la FIFA

Si revisamos los libros de historia desde la primera edición en 1930 hasta 2022, descubrimos que solo dos naciones han logrado levantar el trofeo en ediciones consecutivas.

La primera en inscribir su nombre en este selecto grupo fue la Selección de Italia. La escuadra "Azzurra" aprovechó su localía para coronarse en 1934, venciendo a Checoslovaquia.

Cuatro años más tarde, en el certamen de Francia 1938, los italianos demostraron que su éxito no fue casualidad y derrotaron a Hungría en la final, estableciendo un dominio absoluto en la época previa a la Segunda Guerra Mundial.

Tuvieron que pasar más de dos décadas para que el mundo presenciara un logro similar. La Selección de Brasil deslumbró al planeta al conquistar su primera estrella en Suecia 1958, impulsada por la irrupción de un joven Pelé.

Lejos de conformarse, la "Verdeamarela" viajó a Chile en 1962 y logró el ansiado bicampeonato venciendo nuevamente a Checoslovaquia, consolidando una de las mejores generaciones de la historia.

Selecciones con dos estrellas en su escudo

Es importante hacer una distinción para los puristas de las estadísticas. Si el término "bicampeonas" se interpreta como aquellas selecciones que poseen exactamente dos títulos mundiales en su palmarés histórico (no consecutivos), la lista cambia; lo anterior es para quienes lo hicieron de manera consecutiva.

En este renglón, encontramos a Uruguay, el primer campeón de la historia en 1930, que repitió la gloria en el mítico "Maracanazo" de 1950.

Por otro lado, Francia también ostenta dos campeonatos, logrados como local en 1998 y dos décadas después en Rusia 2018.

Datos destacados para entender la magnitud del bicampeonato

Para que estés completamente preparado para las conversaciones futboleras que dominarán el próximo mes, aquí tienes los datos destacados que explican este fenómeno:

¿Qué? La hazaña de ganar dos ediciones consecutivas de la Copa del Mundo.

¿Quién? Únicamente las selecciones de Italia y Brasil han logrado este hito.

¿Cuándo? Durante las primeras décadas del torneo (1934-1938 y 1958-1962). Han pasado 64 años sin que nadie repita la proeza.

¿Dónde? Italia lo logró en sedes europeas, mientras que Brasil lo hizo triunfando en Europa (Suecia) y Sudamérica (Chile).

¿Por qué es tan difícil hoy? La globalización del futbol, la evolución táctica y el desgaste físico hacen que mantener una generación dorada en la cima durante ocho años sea muy difícil.

¿Cómo lo lograron? Apoyándose en figuras legendarias como Pelé o Giuseppe Meazza y sistemas tácticos revolucionarios para su época.

La mesa está servida para el Mundial 2026. Mientras las 48 selecciones participantes afinan sus últimos detalles, el fantasma del bicampeonato acecha a la escuadra albiceleste. ¿Seremos testigos de un nuevo miembro en este exclusivo club o la maldición del campeón defensor volverá a cobrar una víctima?

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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