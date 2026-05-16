El reloj avanza inexorablemente y nos encontramos a menos de un mes de que arranque el torneo de la FIFA más esperado de la década. El Mundial 2026, que se celebrará de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, promete romper todos los récords de audiencia y asistencia a nivel global.Sin embargo, más allá del tema comercial, el interés de los aficionados está en lo deportivo, donde surgen preguntas tales como: ¿quiénes han logrado el bicampeonato?Ganar una Copa del Mundo es el pináculo en la carrera de cualquier futbolista, pero retener la corona cuatro años después es una proeza casi imposible.Actualmente, la Selección de Argentina, vigente monarca tras su triunfo en Qatar 2022, llega a Norteamérica con la ilusión de revalidar su título.Sin embargo, la historia nos demuestra que el bicampeonato consecutivo es un territorio reservado exclusivamente para dos gigantes del balompié mundial.Si revisamos los libros de historia desde la primera edición en 1930 hasta 2022, descubrimos que solo dos naciones han logrado levantar el trofeo en ediciones consecutivas.La primera en inscribir su nombre en este selecto grupo fue la Selección de Italia. La escuadra "Azzurra" aprovechó su localía para coronarse en 1934, venciendo a Checoslovaquia.Cuatro años más tarde, en el certamen de Francia 1938, los italianos demostraron que su éxito no fue casualidad y derrotaron a Hungría en la final, estableciendo un dominio absoluto en la época previa a la Segunda Guerra Mundial.Tuvieron que pasar más de dos décadas para que el mundo presenciara un logro similar. La Selección de Brasil deslumbró al planeta al conquistar su primera estrella en Suecia 1958, impulsada por la irrupción de un joven Pelé.Lejos de conformarse, la "Verdeamarela" viajó a Chile en 1962 y logró el ansiado bicampeonato venciendo nuevamente a Checoslovaquia, consolidando una de las mejores generaciones de la historia.Es importante hacer una distinción para los puristas de las estadísticas. Si el término "bicampeonas" se interpreta como aquellas selecciones que poseen exactamente dos títulos mundiales en su palmarés histórico (no consecutivos), la lista cambia; lo anterior es para quienes lo hicieron de manera consecutiva.En este renglón, encontramos a Uruguay, el primer campeón de la historia en 1930, que repitió la gloria en el mítico "Maracanazo" de 1950.Por otro lado, Francia también ostenta dos campeonatos, logrados como local en 1998 y dos décadas después en Rusia 2018.Para que estés completamente preparado para las conversaciones futboleras que dominarán el próximo mes, aquí tienes los datos destacados que explican este fenómeno:La mesa está servida para el Mundial 2026. Mientras las 48 selecciones participantes afinan sus últimos detalles, el fantasma del bicampeonato acecha a la escuadra albiceleste. ¿Seremos testigos de un nuevo miembro en este exclusivo club o la maldición del campeón defensor volverá a cobrar una víctima?-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF