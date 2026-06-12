Mundial 2026: ¿Cuándo juega México vs. Corea del Sur por el primer lugar del Grupo A?

La Selección Mexicana rompió su histórica maldición y debutó ganando 2-0 ante Sudáfrica. Ahora, el liderato absoluto del Grupo A del Mundial 2026 está en juego frente a Corea del Sur. Descubre cuándo, dónde y cómo ver este duelo decisivo que podría asegurar el anhelado pase a los dieciseisavos.

El equipo nacional, sabiamente dirigido por el experimentado Javier Aguirre, dejó excelentes sensaciones durante el partido inaugural disputado el pasado 11 de junio. La escuadra azteca demostró orden táctico y contundencia frente a un pletórico Estadio Azteca que no dejó de alentar durante los más de noventa minutos de juego.

Con las valiosas anotaciones del atacante Julián Quiñones y del veterano Raúl Jiménez, el conjunto tricolor sumó sus primeros tres puntos en este magno certamen internacional. Este resultado no solo brindó confianza al plantel, sino que también liberó la presión mediática que suele acompañar al país anfitrión en su primer compromiso.

A pesar de la merecida victoria y la euforia desatada en las gradas, el cuerpo técnico sabe perfectamente que no hay tiempo para relajarse. El siguiente rival en el calendario exige un nivel de concentración absoluto, pues cualquier desconcentración podría costar muy caro en las aspiraciones de clasificar como primeros de grupo.

El duelo clave por la cima del Grupo A

El combinado de Corea del Sur, liderado magistralmente por la estrella mundial Son Heung-min, representa una amenaza mucho más dinámica y veloz para la zaga defensiva mexicana. Los asiáticos se caracterizan por su disciplina táctica, transiciones rápidas y una resistencia física envidiable que pondrá a prueba el fondo físico de los locales.

Este vibrante encuentro definirá gran parte de las aspiraciones de ambos combinados nacionales para avanzar como líderes indiscutibles de su sector. Terminar en la primera posición del Grupo A es fundamental para evitar cruces prematuros contra potencias mundiales en las rondas de eliminación directa, facilitando teóricamente el camino hacia las instancias finales.

La cita oficial para este trascendental compromiso está programada para el próximo jueves 18 de junio, exactamente una semana después del exitoso debut. Este periodo de descanso y preparación será vital para que los jugadores recuperen energías y afinen los detalles estratégicos diseñados específicamente para neutralizar el ataque surcoreano.

El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), un horario estelar inmejorable para que toda la afición siga la transmisión. Se espera que millones de espectadores se reúnan frente a sus televisores y dispositivos móviles para presenciar este choque de trenes que promete grandes emociones.

Nueva sede y ajustes obligados en la alineación

En esta ocasión tan especial, el escenario del encuentro no será la capital del país, sino el moderno y espectacular Estadio Guadalajara. Este recinto jalisciense, conocido por su inmejorable acústica y diseño vanguardista, vibrará con el apoyo incondicional de miles de fanáticos locales que agotaron las entradas desde hace varios meses.

Para encarar este crucial partido, el estratega nacional tendrá que realizar ajustes obligados en su alineación titular debido a las incidencias ocurridas en el primer juego. La intensidad del debut mundialista dejó algunas secuelas físicas y disciplinarias que obligarán a modificar el esquema defensivo que tan buenos resultados dio inicialmente.

Cabe recordar que el talentoso defensor central César Montes fue expulsado en los minutos finales del encuentro ante los sudafricanos tras una jugada desafortunada. Por lo tanto, el zaguero se perderá este enfrentamiento, abriendo la puerta para que otro jugador demuestre su valía y consolide la muralla defensiva del equipo mexicano.

A continuación, te presentamos una lista detallada con los puntos clave que debes tener en cuenta para disfrutar al máximo de este emocionante partido mundialista y no perderte ningún detalle:

¿Qué? Partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos.

Partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos. ¿Quién? México vs. Corea del Sur.

México vs. Corea del Sur. ¿Cuándo? Jueves 18 de junio de 2026 a las 19:00 hrs.

Jueves 18 de junio de 2026 a las 19:00 hrs. ¿Dónde? Estadio Guadalajara.

Estadio Guadalajara. ¿Por qué? Por el liderato absoluto del sector y la clasificación.

Por el liderato absoluto del sector y la clasificación. ¿Cómo? A través de televisión abierta y plataformas de streaming deportivo.

Un historial mundialista que invita a soñar

El historial de enfrentamientos mundialistas favorece ampliamente a los mexicanos, quienes ya saben perfectamente lo que es vencer a los surcoreanos en la máxima justa del balompié. Estos antecedentes históricos juegan un papel psicológico importante, brindando una dosis extra de seguridad a los futbolistas que saltarán al terreno de juego.

Las memorables victorias previas obtenidas en los mundiales de Francia 1998 (con un marcador de 3-1) y Rusia 2018 (con un ajustado 2-1) alimentan la esperanza nacional. Mantener esta hegemonía sobre el cuadro asiático es el objetivo principal de una generación de jugadores que busca trascender y hacer historia frente a su propia gente.

La transmisión en vivo del encuentro estará disponible de manera gratuita a través de las principales cadenas de televisión abierta en todo el territorio nacional. Asimismo, los aficionados más tecnológicos podrán seguir cada minuto de la acción mediante diversas plataformas de streaming deportivo que ofrecerán coberturas especiales y análisis detallados.

Todo el escenario está listo para que el Mundial 2026 nos regale otro capítulo verdaderamente inolvidable lleno de pasión, goles y dramatismo. Prepara tu camiseta, reúne a tus amigos y familiares, y apoya incondicionalmente al equipo en su firme camino hacia la gloria internacional que tanto anhela el país entero.

CT