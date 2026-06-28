México está a un partido de los octavos de final del Mundial 2026 y las proyecciones lo colocan como favorito. Sin embargo, Ecuador llega impulsado por una victoria inesperada sobre Alemania, por lo que el choque del próximo martes promete ser uno de los más atractivos de los dieciseisavos de final.

México y Ecuador se juegan el pase a octavos de final

La Selección Mexicana enfrentará a Ecuador el próximo 30 de junio en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un encuentro que se disputará en el histórico Estadio Azteca. El ganador avanzará a los octavos de final, mientras que el perdedor quedará eliminado del torneo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega a esta instancia después de completar una fase de grupos perfecta con tres victorias consecutivas, un desempeño que le permitió asegurar el liderato de su sector y jugar como local en la primera ronda de eliminación directa.

Por su parte, la selección ecuatoriana logró clasificarse como uno de los mejores terceros lugares y llega con confianza tras conseguir una sorpresiva victoria sobre Selección de Alemania durante la fase de grupos.

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¿Cuál es la probabilidad de que México venza a Ecuador?

De acuerdo con un análisis basado en inteligencia artificial, México parte como favorito para quedarse con la victoria. Las probabilidades calculadas para el encuentro son las siguientes:

55% de probabilidad de victoria para México

30% de probabilidad de empate en tiempo regular

15% de probabilidad de triunfo para Ecuador

Además, el modelo considera que el marcador más probable sería un 2-0 a favor del Tricolor.

El pronóstico toma en cuenta factores como el rendimiento reciente de ambas selecciones, la condición de anfitrión de México y el desempeño mostrado durante el torneo. Según el análisis, la localía y la solidez defensiva mexicana son elementos que inclinan la balanza hacia el conjunto nacional.

El Azteca y el invicto, dos argumentos a favor del Tri

Uno de los factores que más peso tienen en los pronósticos es el escenario donde se jugará el partido. México disputará el encuentro en el Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial y donde contará con el respaldo de miles de aficionados. Además, el Tricolor llega invicto a esta fase, con seis goles anotados y sin recibir anotaciones durante la fase de grupos.

El historial reciente también ofrece señales interesantes. México y Ecuador han protagonizado encuentros cerrados en los últimos años, incluyendo un empate sin goles en la fase de grupos de la Copa América y una igualada 1-1 en un amistoso disputado en Guadalajara.

Ecuador ya demostró que puede sorprender

EFE/ARCHIVO

Aunque los números favorecen a México, el rival está lejos de ser una víctima. La selección sudamericana dio una de las sorpresas de la fase de grupos al derrotar a Alemania y cuenta con futbolistas que atraviesan un buen momento, entre ellos Moisés Caicedo y Pedro Vite, señalados como piezas importantes en el funcionamiento del equipo.

Por esa razón, los modelos predictivos no descartan que Ecuador pueda complicar el partido o incluso llevar la eliminatoria más allá de los 90 minutos reglamentarios.

Claves que podrían definir el partido

Estos son algunos de los factores que podrían inclinar la balanza el próximo martes:

La localía de México en el Estadio Azteca.

El momento anímico del Tricolor, que avanzó con paso perfecto.

La solidez defensiva mexicana, aún sin goles recibidos en el torneo.

La confianza ecuatoriana tras vencer a Alemania.

La experiencia de Javier Aguirre en torneos internacionales.

La presión de una fase de eliminación directa, donde un error puede cambiar todo.

Lo que está en juego para México

Más allá del pase a octavos de final, el encuentro representa una oportunidad para que México continúe construyendo una actuación histórica en el Mundial que organiza junto con Estados Unidos y Canadá.

Los pronósticos colocan al Tricolor como favorito, pero la historia de las Copas del Mundo demuestra que las estadísticas no siempre se cumplen. Ecuador ya sorprendió a uno de los gigantes del fútbol europeo y buscará hacerlo de nuevo ante una selección mexicana que tendrá la presión y la ilusión de todo un país.

Por ahora, los números son claros: México tiene mayores probabilidades de ganar, pero el boleto a los octavos de final todavía deberá definirse sobre la cancha el próximo martes.

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Con información consultada a la Inteligencia Artificial

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