La Selección Mexicana confirmó su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026 después de completar una fase de grupos impecable, un desempeño que le permitió terminar como líder absoluto del Grupo A y mantener vivas las aspiraciones de seguir avanzando en el torneo de la FIFA.

El conjunto dirigido por Javier "Vasco" Aguirre cerró la primera ronda con una actuación memorable al conseguir tres victorias consecutivas, registrar seis goles a favor y finalizar todos sus compromisos sin recibir anotaciones.

Con estos resultados, el Tricolor afrontará la siguiente ronda con la confianza de haber firmado la mejor fase de grupos de su historia en una Copa del Mundo.

¿Cuándo juega México los 16avos de final?

Gracias al primer lugar de su grupo, México disputará su compromiso de dieciseisavos de final como local en el Estadio Ciudad de México, donde contará con el respaldo de miles de aficionados.

El partido está programado para disputarse a las 19:00 horas del próximo martes 30 de junio.

Una fase de grupos que quedó para la historia

El desempeño del equipo mexicano durante la primera ronda dejó cifras que sobresalen entre sus anteriores participaciones mundialistas.

La escuadra nacional logró un paso perfecto, al sumar nueve puntos producto de tres triunfos consecutivos. Además, mostró un equilibrio entre ataque y defensa que la coloca entre las selecciones con mejor rendimiento en el arranque del campeonato.

La solidez defensiva fue uno de los aspectos más destacados, ya que el equipo terminó la fase de grupos sin permitir un solo gol. A ello se sumó una ofensiva efectiva que convirtió seis anotaciones para cerrar la primera etapa con un balance ideal.

Este rendimiento fortalece las expectativas alrededor del conjunto de Javier Aguirre, que ahora buscará trasladar ese nivel a la fase de eliminación directa.

¿Contra quién jugará México los 16avos de final?

México ya conoce al rival que enfrentará en los 16avos de final del Mundial 2026. Tras concluir la fase de grupos, quedó definido que el Tricolor se medirá con Ecuador en el primer duelo de eliminación directa.

Con el cruce ya confirmado, la Selección Mexicana buscará mantener el invicto y dar un paso más en su camino rumbo al título, mientras que el conjunto ecuatoriano intentará avanzar a los octavos de final.

Los aficionados ya conocen la fecha, el horario y la sede del siguiente compromiso del Tricolor, que afrontará un nuevo reto frente a Ecuador con el objetivo de seguir avanzando en el Mundial 2026.

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Cuándo es el partido de 16avos de final: Martes 30 de junio de 2026

Dónde: Estadio Ciudad de México

Hora: 19:00 horas (tiempo del Centro de México)

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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