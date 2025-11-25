La Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX arranca este miércoles, y uno de los partidos en la agenda corresponde a la ida entre Xolos y Tigres. Para no perderte la acción EN VIVO, te decimos el horario y los canales disponibles para verlo por televisión o plataformas.

Cómo llegan Xolos y Tigres a la Liguilla del Apertura 2025

Uno de los juegos de esta ronda de Cuartos de Final será en la Frontera, cuando los Xolos de Tijuana reciba a los Tigres.

Los Felinos llegan como sublíderes del torneo y aseguraron su lugar en la Liguilla tras cerrar la fase regular con 36 puntos. La escuadra de Guido Pizarro no pierde en la Liga MX desde hace 13 partidos y fue el equipo que menos goles recibió en la etapa regular.

Por su parte, los Xolos, que serán locales en esta ocasión, obtuvieron su boleto tras vencer 3-1 a los Bravos de Juárez en el Play-In, tras finalizar en el séptimo puesto general.

Cabe señalar que el ganador enfrentará en semifinales al vencedor de la serie Cruz Azul vs Chivas.

Esta fase de cuartos de final se juega con partidos de ida y vuelta. El pase a las semifinales lo obtendrá el equipo que anote la mayor cantidad de goles en el total de 180 minutos. Si la llave termina en un empate en el marcador global, avanzará el equipo que haya tenido la mejor posición en la tabla durante la fase regular.

Dicho encuentro entre Xolos y Tigres, en la ida de la Liguilla del Apertura 2025, tendrá lugar este miércoles 26 de noviembre a las 23:00 horas. Se disputará en el Estadio Caliente, de la ciudad de Tijuana, Baja California.

Dónde ver EN VIVO el partido Xolos vs Tigres

La transmisión del partido de ida de los Cuartos de Final estará disponible a través de televisión por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Miércoles 26 de noviembre, 23:00 horas

Miércoles 26 de noviembre, 23:00 horas Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión: FOX, Caliente TV

*Con información de SUN y EFE

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

