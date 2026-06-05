Charros pega primero en Aguascalientes y vence a Rieleros con poder ofensivo

Los Charros de Jalisco comenzaron con el pie derecho su serie en territorio hidrocálido al imponerse por marcador de 6-3 a los Rieleros de Aguascalientes en el primer juego disputado en el Estadio Alberto Romo Chávez, encuentro en el que los batazos largos fueron determinantes para que la novena albiazul remontara la pizarra y se quedara con la victoria.

Rieleros toman ventaja desde el inicio

La escuadra local tomó la delantera desde la primera entrada. Con corredores en posición de anotar, Ángel Reyes conectó un rodado productor que permitió a Matt McDermott llegar al plato para colocar el 1-0 a favor de los Rieleros.

Rally de cuatro carreras cambia el partido

Sin embargo, la reacción de los Charros llegó en el tercer episodio con un rally de cuatro anotaciones que cambió el rumbo del encuentro. Todo comenzó tras un error del receptor Carlos Mendivil, quien realizó un mal lanzamiento que fue aprovechado por Luis Martínez para anotar la carrera del empate.

Posteriormente, Allen Córdoba conectó un sencillo que mandó a Johneshwy Fargas a timbrar y, momentos después, Jared Walsh apareció con un contundente cuadrangular de dos carreras para ampliar la diferencia y colocar el marcador 4-1.

Aguascalientes responde y se mantiene en la pelea

Los Rieleros no bajaron los brazos y respondieron de inmediato en la parte baja del mismo inning. Andretty Cordero conectó un imparable productor que permitió a McDermott sumar una carrera más para acercar a los locales en la pizarra.

Zac Grotz cumple una sólida apertura

En el quinto capítulo, la novena de Aguascalientes volvió a recortar distancias gracias a otra anotación frente al abridor jalisciense Zac Grotz. A pesar de ello, el lanzador estadounidense firmó una sólida actuación sobre la loma al trabajar durante seis entradas completas, permitiendo también nueve imparables, además de repartir seis ponches para apuntarse su victoria de la temporada.

Garlick y Walsh sentencian el triunfo

La ofensiva de Jalisco se encargó de poner cifras definitivas en los últimos episodios. Kyle Garlick conectó un cuadrangular solitario que dio mayor tranquilidad a la visita, mientras que Jared Walsh volvió a hacerse presente con otro batazo de cuatro esquinas, su segundo de la noche, para sellar el triunfo albiazul.

Charros buscarán asegurar la serie

Con este resultado, los Charros toman ventaja en la serie y buscarán asegurarla este sábado 6 de junio cuando se dispute el segundo compromiso. El duelo está programado para arrancar a las 18:00 horas.

NG