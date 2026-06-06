Los Bears de Chicago construirán un estadio en el noroeste de Indiana después de que una propuesta para ofrecer incentivos financieros al equipo de la NFL con el fin de que estableciera su nueva sede en Illinois se estancara en la legislatura estatal.

La junta directiva de los Bears votó avanzar con un proyecto de desarrollo de estadio en Hammond, Indiana. El equipo había estado realizando su debida diligencia sobre un terreno cerca de Wolf Lake, pero indicó que aún no se había seleccionado un sitio exacto.

“Creemos que un proyecto de estadio de clase mundial en Hammond transformará la región, conectando el noroeste de Indiana con el South Side de Chicago a través del Loop y a lo largo de vecindarios y suburbios que se extienden al norte de la ciudad. Reunirá a Chicagoland y brindará nuevas oportunidades a sus residentes y empresas”, dijeron los Bears en un comunicado, que el equipo atribuyó al presidente de la junta, George McCaskey, y al presidente del equipo, Kevin Warren.

El gobernador de Indiana, Mike Braun, acogió con satisfacción el anuncio del equipo. Un comité de la Cámara de Representantes de Indiana aprobó en febrero un proyecto de ley que estableció una Autoridad del Estadio del Noroeste de Indiana para financiar, construir y arrendar un estadio.

“Esperamos construir una alianza tan sólida como la defensa de los Bears del 85, creando oportunidades y crecimiento económico que beneficiarán a nuestro estado y a la organización de los Bears durante las próximas décadas”, dijo Braun en un comunicado. “Una franquicia de la NFL en el noroeste de Indiana será un impulso económico para toda la región como no hemos visto antes”.