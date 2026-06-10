Restan poco más de 24 horas para que la Selección de Corea del Sur debute en la Copa Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara, y tanto el seleccionador Hong Myung-bo como la estrella Son Heung-min, afirman que el equipo está adaptado para afrontar el reto de batirse ante Chequia en la cancha del Estadio Guadalajara.

Los Tigres de Asia arribaron a la Perla Tapatía desde el pasado viernes 5 de junio y han aprovechado estos días para llegar en óptimas condiciones al encuentro, de acuerdo con lo dicho por el entrenador.

“Era el aspecto clave, había diferencias en la aclimatación del equipo, pero ya estamos adaptados, qué tipo de resultado habrá, no lo puedo anticipar, nuestros seleccionados se han aclimatado y nuestros jugadores están listos para darlo todo”, apuntó Hong.

Por su parte, Son Heung-min resaltó la preparación intensa que han tenido los últimos días y en especial como afronta mentalmente este debut en Guadalajara.

“Nosotros hemos tenido un buen periodo de preparación, llegar era mi principal objetivo y ahora que estamos aquí estamos en el mayor festival del futbol, estoy encantado de estar aquí, quiero jugar un buen futbol y eso es lo que siento en estos momentos”, dijo el jugador del LAFC de la MLS.

Sobre el rival en turno y el resultado que puedan esperar, el entrenador surcoreano no quiso aventurarse a un pronóstico, sin embargo, sí dejó en claro que expectativas tiene del equipo que saltará a la cancha y que ya tiene definido .

“Cuando hablamos de opiniones externas no sé qué decir. Lo que es importante es cómo vayan a jugar mis jugadores este partido. En cuanto a pronósticos somos positivos, mañana es nuestro primer partido y el Mundial acaba de rodar, todo el mundo nos estará mirando por estar jugando el día inaugural, y por ello espero que mis jugadores se sientan aliviados al saltar al campo”.

En tanto, Son reconoció la calidad del rival y qué no tiene un método específico sobre cómo superarlos, pero que apelará a lo que mejor ha hecho en su carrera.

“Todos los jugadores tienen sus puntos fuertes, Chequia tiene futbolistas muy buenos, no sé cómo superarlos, pero jugaré como lo he hecho. También tendrán algún punto débil. Seré fiel a mi estilo, es lo más importante”, concluyó la estrella surcoreana.

Corea del Sur y Chequia jugarán el segundo encuentro de la primera jornada del Grupo A en punto de las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara .

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV