Marruecos vs. Burundí: horario, alineaciones y pronósticos del partido amistoso previo al Mundial 2026

La selección de Marruecos se prepara para la Copa del Mundo 2026 con un partido amistoso crucial contra Burundi.

Este encuentro marca el inicio de la cuenta atrás para los Leones del Atlas, quienes, bajo la dirección del técnico Mohamed Ouahbi, buscan afinar su estrategia y cohesión de equipo antes de enfrentar los desafíos del Mundial.

Marruecos inicia su camino

El partido amistoso se presenta como una oportunidad fundamental para que el equipo marroquí trabaje en aspectos tácticos y evalúe el rendimiento de sus jugadores en un entorno controlado .

El objetivo principal de este compromiso de rodaje es la preparación para el exigente Grupo C del Mundial 2026 . Marruecos ha sido encuadrado en un grupo competitivo, donde se medirá a selecciones de la talla de Brasil, Escocia y Haití.

Ante este panorama, cada sesión de entrenamiento y cada partido amistoso adquieren una importancia capital para llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista.

La elección de Burundi como rival no es casual; se sabe que es un equipo que ha tenido actividad reciente, habiéndose impuesto a Chad en los playoffs de la Copa África , a pesar de no haber logrado la clasificación para el Mundial.

Esto sugiere que Burundi, aunque no sea una potencia futbolística, puede ofrecer una prueba útil para Marruecos.

La sede elegida para este importante test preparatorio son las instalaciones de la Academia de Fútbol Mohammed VI en Salé.

Partido a Puerta Cerrada

Una característica distintiva de este partido es que se celebrará a puerta cerrada . Esta decisión fue tomada por la federación con el objetivo de trabajar aspectos puramente tácticos a resguardo de miradas externas y evitar distracciones de última hora.

La confidencialidad en la preparación es primordial en esta etapa, especialmente antes de que se formalice de manera estricta la convocatoria oficial de cara a la FIFA. Debido a esta condición especial , no habrá cobertura de televisión ni señal de streaming en directo para seguir las acciones del juego.

Esto subraya la intención del cuerpo técnico de mantener un ambiente de máxima concentración y privacidad para sus jugadores.

Es de esperar que el técnico Mohamed Ouahbi utilice este partido para probar diferentes esquemas tácticos y dar minutos a varios jugadores , buscando la combinación ideal para el Mundial.

La ausencia de información sobre las alineaciones es coherente con la decisión de celebrar el partido a puerta cerrada, lo que limita la difusión de detalles específicos sobre la estrategia del equipo.

Respecto a los pronósticos, se puede inferir que Marruecos, como equipo que se prepara para un Mundial y que se enfrentará a rivales de alto nivel en su grupo, buscará una victoria convincente .

Burundi, por su parte, llega con el rodaje de los playoffs de la Copa África, lo que podría indicar un cierto nivel de competitividad. Sin embargo, el enfoque principal de Marruecos estará en su propio rendimiento , en la implementación de las tácticas de Ouahbi y en la cohesión del equipo.

Este partido es más una oportunidad de evaluación interna que una contienda por puntos, lo que podría influir en la dinámica del juego. La victoria sería un impulso moral importante para los Leones del Atlas en su camino hacia el Mundial 2026 .

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