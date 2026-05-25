Jalisco inaugura la serie con autoridad frente a Monterrey

Con una explosiva primera entrada y una sólida actuación desde la lomita, los Charros de Jalisco consiguieron su primera victoria ante los Sultanes de Monterrey, tras imponerse por 9-4 en el arranque de la serie disputada en el Estadio Panamericano.

La novena jalisciense salió decidida desde el primer inning y castigó severamente al abridor Justus Sheffield, quien llegó al compromiso con una efectividad de 1.45, pero terminó viviendo una auténtica pesadilla en Zapopan. Los caporales fabricaron un rally de cinco carreras en el episodio inicial que marcó el rumbo definitivo del encuentro.

El ataque comenzó con un doblete de Jared Walsh que remolcó dos anotaciones y posteriormente un error en el tiro de Josh Lester permitió que Kyle Garlick llegara al plato. Más adelante, Johneshwy Fargas también conectó un batazo de dos esquinas para seguir aumentando la ventaja.

La ofensiva de Charros no bajó la intensidad y en el cuarto inning volvió a generar daño. Michael Wielansky conectó un imparable productor y nuevamente Jared Walsh apareció en el momento oportuno con otro doblete que mandó a Wielansky a tierra prometida, ampliando así la superioridad local frente a unos Sultanes que nunca lograron asentarse sobre el diamante.

Mientras los bats respondían, Zac Plesac tuvo una noche sobresaliente en el montículo. El serpentinero trabajó durante siete entradas completas en las que silenció por completo a la ofensiva regiomontana. Apenas permitió cuatro imparables, no otorgó pasaportes y recetó tres ponches, convirtiéndose en una pieza clave para encaminar el triunfo jalisciense.

Cuando parecía que Charros estaba cerca de conseguir una blanqueada, el relevo complicó el panorama. Carlos Bustamante tuvo una desafortunada aparición en la octava entrada y permitió que Monterrey se acercara peligrosamente en la pizarra con cuatro carreras. El relevista no logró retirar a ningún rival por la vía del ponche y obligó al cuerpo técnico a recurrir rápidamente a Michael Boyle y Emerson Martínez para apagar el incendio y evitar mayores daños.

Ya en la recta final, Jalisco volvió a tomar distancia gracias a un error del receptor Ricardo Genovés en un intento de viraje hacia tercera base. La equivocación permitió que Luis Martínez y Johneshwy Fargas anotaran las rayitas que terminaron por sentenciar el encuentro.

De esta manera, Charros inició con el pie derecho la serie frente a Sultanes, la cual continuará este martes 26 de mayo a las 19:30 horas nuevamente en el recinto zapopano.

MF