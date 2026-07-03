¿Cuándo y dónde es la gran final del Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definidos el día y la sede donde se disputará el partido que decidirá al nuevo campeón del mundo. Con un formato renovado y la participación de más selecciones, el torneo cerrará con una final que concentrará la atención de millones de aficionados.

Si planeas seguir el Mundial de principio a fin, aquí encontrarás la fecha de la gran final, el estadio que recibirá el encuentro y los detalles más importantes sobre el duelo que pondrá fin a la competencia.

La fecha y el escenario elegidos por la FIFA

La Copa del Mundo culminará en un evento sin precedentes. La FIFA ha confirmado oficialmente que el partido decisivo se disputará el domingo 19 de julio de 2026.

Este duelo marcará el cierre de la edición 23 del torneo de selecciones nacionales masculinas más importante del mundo, atrayendo las miradas de millones de aficionados.

El recinto elegido para albergar este monumental evento es el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en el Meadowlands Sports Complex en East Rutherford, Nueva Jersey.

Este imponente estadio, situado en el área metropolitana de Nueva York, se prepara para recibir a miles de seguidores de todos los rincones del planeta.

La elección de esta fecha significa el regreso al tradicional calendario del verano boreal. Cabe recordar que la edición anterior, celebrada en Qatar en 2022, tuvo que disputarse entre noviembre y diciembre, debido a las condiciones climáticas del país del Medio Oriente.

Un estadio de clase mundial para coronar al campeón

El Estadio de Nueva York/Nueva Jersey no fue elegido por casualidad por las autoridades deportivas. Inaugurado en el año 2010, este coloso de cemento y acero cuenta con una capacidad para albergar a 82 mil 500 espectadores.

Además de ser la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL, el estadio ha demostrado su enorme versatilidad albergando eventos de talla mundial.

Su infraestructura moderna ha sido testigo de conciertos de artistas de renombre internacional como Bruce Springsteen, Beyoncé, Ed Sheeran y Taylor Swift.

Para el partido final, las reglas mantienen la esencia clásica del deporte. Se jugarán los 90 minutos reglamentarios con la máxima intensidad posible.

En caso de persistir el empate, los equipos disputarán dos tiempos extras, totalizando 120 minutos de juego. Si la igualdad se mantiene, el nuevo campeón se definirá mediante una dramática tanda de penales.

El innovador formato del Mundial 2026 y su impacto

La edición de 2026 pasará a la historia por ser la primera en implementar un formato ampliado y verdaderamente revolucionario.

Por decisión unánime del Consejo de la FIFA, el torneo cuenta con la participación de 48 equipos , dejando atrás el clásico formato de 32 que se utilizó durante décadas.

Estas 48 selecciones quedaron distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno durante la fase inicial de la competición.

Este cambio estructural busca aumentar la competitividad global y ofrecer más emociones, permitiendo que nuevas naciones tengan la oportunidad de brillar en el escenario más grande del futbol.

El camino hacia la final en Estados Unidos ha sido considerablemente más largo y exigente. Con este nuevo formato, el torneo tiene un total de 104 partidos oficiales.

Un total de 32 selecciones accedieron a la fase de eliminación directa, la cual incluye una ronda inédita en la historia reciente del torneo: los dieciseisavos de final.

A partir de esa instancia, los equipos sobrevivientes deberán superar los octavos, cuartos y las semifinales para ganarse el derecho de pisar el césped del Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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