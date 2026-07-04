Brasil y Noruega protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. La selección dirigida por Carlo Ancelotti llega como favorita tras superar a Japón en la ronda previa, mientras que el conjunto escandinavo dio la sorpresa al eliminar a Costa de Marfil y ahora buscará seguir haciendo historia de la mano de Erling Haaland.El encuentro se disputará en el New York/New Jersey Stadium, en East Rutherford, y definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del torneo más importante del fútbol mundial.El partido entre Brasil y Noruega se jugará el domingo 5 de julio de 2026 en el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford, Estados Unidos. La programación oficial establece el siguiente horario:Brasil accedió a esta instancia tras vencer 2-1 a Japón, mientras que Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil para instalarse entre los 16 mejores equipos del campeonato.La transmisión variará según el país, aunque en gran parte de Sudamérica el compromiso podrá seguirse a través de DSports, mientras que el streaming estará disponible mediante DGO.En México, el partido podrá verse por Canal 5 y TUDN, además de Azteca 7 vía TV abierta. Brasil mantendría la base del equipo que eliminó a Japón. Carlo Ancelotti apostaría nuevamente por un esquema ofensivo encabezado por Vinícius Júnior y Rodrygo, con el equilibrio que aportan Casemiro y Bruno Guimarães en el mediocampo.Noruega, por su parte, confiará en el poder goleador de Erling Haaland, acompañado por Martin Ødegaard como principal generador de juego.Brasil parte con el cartel de favorito gracias a la profundidad de su plantel y a la experiencia de varios de sus futbolistas en grandes competiciones internacionales. Sin embargo, Noruega ha demostrado ser un equipo competitivo, sólido en defensa y muy peligroso al contragolpe, especialmente cuando Haaland encuentra espacios cerca del área rival.El ganador de este compromiso avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre México e Inglaterra este próximo 5 de julio. Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.AO