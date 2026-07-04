Brasil y Noruega protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. La selección dirigida por Carlo Ancelotti llega como favorita tras superar a Japón en la ronda previa, mientras que el conjunto escandinavo dio la sorpresa al eliminar a Costa de Marfil y ahora buscará seguir haciendo historia de la mano de Erling Haaland.

El encuentro se disputará en el New York/New Jersey Stadium, en East Rutherford, y definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del torneo más importante del fútbol mundial.

¿Cuándo y a qué hora juegan Brasil vs. Noruega?

El partido entre Brasil y Noruega se jugará el domingo 5 de julio de 2026 en el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford, Estados Unidos. La programación oficial establece el siguiente horario:

México: 14:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Brasil, Argentina y Uruguay: 17:00 horas

España: 22:00 horas.

Brasil accedió a esta instancia tras vencer 2-1 a Japón, mientras que Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil para instalarse entre los 16 mejores equipos del campeonato.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega EN VIVO?

La transmisión variará según el país, aunque en gran parte de Sudamérica el compromiso podrá seguirse a través de DSports, mientras que el streaming estará disponible mediante DGO.

En México, el partido podrá verse por Canal 5 y TUDN, además de Azteca 7 vía TV abierta.

Posibles formaciones de Brasil y Noruega

Brasil mantendría la base del equipo que eliminó a Japón. Carlo Ancelotti apostaría nuevamente por un esquema ofensivo encabezado por Vinícius Júnior y Rodrygo, con el equilibrio que aportan Casemiro y Bruno Guimarães en el mediocampo.

Brasil: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior y Gabriel Martinelli.

Noruega, por su parte, confiará en el poder goleador de Erling Haaland, acompañado por Martin Ødegaard como principal generador de juego.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Leo Østigård, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling; Patrick Berg, Martin Ødegaard, Sander Berge; Antonio Nusa, Alexander Sørloth y Erling Haaland.

Un duelo de estrellas por el pase a cuartos de final

Brasil parte con el cartel de favorito gracias a la profundidad de su plantel y a la experiencia de varios de sus futbolistas en grandes competiciones internacionales. Sin embargo, Noruega ha demostrado ser un equipo competitivo, sólido en defensa y muy peligroso al contragolpe, especialmente cuando Haaland encuentra espacios cerca del área rival.

El ganador de este compromiso avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre México e Inglaterra este próximo 5 de julio.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO