La actividad de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca este sábado 4 de julio con dos partidos que prometen redefinir el rumbo del torneo. Las selecciones sobrevivientes se juegan la permanencia en duelos de eliminación directa que los aficionados podrán seguir a través de televisión abierta, de paga y plataformas digitales. En esta nota te decimos dónde ver los partidos y a qué hora son.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

El valor deportivo de esta jornada es innegable. Por un lado, Francia llega con la jerarquía intacta tras imponerse con autoridad 3-0 sobre Suecia, pero ahora enfrentará a un Paraguay que dio una de las mayores sorpresas de la Eliminatoria de 32 al eliminar a Alemania en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

En la otra llave, Canadá buscará mantener el impulso después de superar por la mínima a Sudáfrica, mientras que Marruecos afrontará el reto con la confianza de haber dejado en el camino a Países Bajos desde los once pasos tras un empate 1-1.

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, llaves de eliminación, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026 - 4 de julio

Partido | Sede | Horario | Canales de transmisión

Canadá vs Marruecos | Estadio Houston | 11:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium), TUDN

Paraguay vs Francia | Estadio Filadelfia | 15:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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