La actividad de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca este sábado 4 de julio con dos partidos que prometen redefinir el rumbo del torneo. Las selecciones sobrevivientes se juegan la permanencia en duelos de eliminación directa que los aficionados podrán seguir a través de televisión abierta, de paga y plataformas digitales. En esta nota te decimos dónde ver los partidos y a qué hora son.El valor deportivo de esta jornada es innegable. Por un lado, Francia llega con la jerarquía intacta tras imponerse con autoridad 3-0 sobre Suecia, pero ahora enfrentará a un Paraguay que dio una de las mayores sorpresas de la Eliminatoria de 32 al eliminar a Alemania en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. En la otra llave, Canadá buscará mantener el impulso después de superar por la mínima a Sudáfrica, mientras que Marruecos afrontará el reto con la confianza de haber dejado en el camino a Países Bajos desde los once pasos tras un empate 1-1.Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, llaves de eliminación, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.*Sujeto a cambios de transmisión **Horario del tiempo del centro de México-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF