La Copa Mundial 2026 de la FIFA inicia con el duelo México contra Sudáfrica. Para este partido, el Fan Fest del Zócalo recibirá hasta 60 mil aficionados . Ante tal multitud, las autoridades preparan un operativo de seguridad sin precedentes para garantizar el orden y proteger a los asistentes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) coordinará el resguardo de los miles de asistentes en el corazón de la capital. Pablo Vázquez Camacho, titular de la dependencia, confirmó que desplegarán a 3 mil 411 policías en la zona de celebración. El objetivo principal es proteger a los seguidores durante toda la jornada deportiva, estableciendo un perímetro seguro que permita disfrutar del evento con absoluta tranquilidad y sin incidentes mayores .

Para controlar el acceso de las 60 mil personas por día, se instalarán filtros estrictos de revisión de mochilas en las entradas . Además, el C5 mantendrá un monitoreo continuo e ininterrumpido con sus cámaras de vigilancia de alta tecnología. En el perímetro del evento habrá más de 300 vehículos oficiales listos para atender cualquier emergencia con prontitud, asegurando una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad médica o de protección civil.

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El alcance del Plan Kukulkán a nivel federal

A nivel federal, la estrategia de protección abarca todo el territorio nacional con un enfoque integral. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó este proyecto que integra a más de 20 dependencias y suma 99 mil agentes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Esta coordinación interinstitucional busca proyectar una imagen de control absoluto ante la comunidad internacional, demostrando la capacidad de organización del país anfitrión.

Cooperación estratégica con Estados Unidos y Canadá

El proyecto de resguardo incluye un trabajo conjunto y estrecho con los otros dos países sede del torneo. Las tres naciones intercambian información de inteligencia de alto nivel y homologan sus protocolos de respuesta ante crisis . También realizan simulacros a escala real para operar sistemas de alerta temprana, previniendo posibles amenazas externas o internas que pongan en riesgo a los miles de asistentes a los estadios.

Despliegue total de efectivos en la capital

Más allá del evento masivo en el Zócalo, la Ciudad de México contará con 56 mil efectivos policiales en total. Estos grupos tácticos vigilarán los accesos al estadio principal y coordinarán el tránsito vehicular en las avenidas aledañas para evitar congestionamientos. Con estos cinturones de revisión perimetral, las autoridades buscan evitar contratiempos durante los partidos, garantizando una experiencia fluida y segura para todos los aficionados al futbol.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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FF