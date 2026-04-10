Guadalajara busca romper la racha ante Tigres

Este sábado, Chivas intentará poner fin a la hegemonía que Tigres ha mantenido sobre ellos en los últimos tres años. En sus enfrentamientos recientes, el conjunto rojiblanco no ha logrado imponerse, lo que ha prolongado una racha negativa frente al cuadro universitario.

Guadalajara llega a este compromiso como líder de la competencia y con un paso sólido, acumulando cinco partidos sin derrota: cuatro victorias consecutivas y un empate en su más reciente encuentro ante Pumas.

Por su parte, Tigres atraviesa un momento distinto en la Liga MX, donde suma tres partidos sin conocer la victoria. Sin embargo, en la Copa de Campeones de la Concacaf logró un resultado positivo tras imponerse en el duelo de ida frente al Seattle Sounders.

A pesar de los contrastes en el presente de ambos equipos, Chivas tiene ante sí una gran oportunidad para revertir su historial reciente frente a los felinos. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, el Guadalajara no ha conseguido ganar, registrando tres empates y dos derrotas.

El Rebaño Sagrado también busca seguir sumando puntos con miras a establecer un récord en la temporada, además de asegurar su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

La última victoria de Chivas sobre Tigres se remonta al Torneo Clausura 2023, cuando, bajo la dirección de Veljko Paunovic, se impusieron 1-2 en el Estadio Universitario. Desde entonces, han pasado tres años sin que el conjunto tapatío logre vencer a los regiomontanos.

En su más reciente visita al Estadio Universitario, durante el Apertura 2024, ambos equipos empataron 1-1. En aquel entonces, Guadalajara era dirigido por Fernando Gago, mientras que Tigres estaba bajo el mando de Veljko Paunovic.

Para el duelo de este fin de semana, el técnico Gabriel Milito no contará con plantel completo. Omar Govea será baja por lesión y se espera que regrese en la recta final del campeonato, mientras que Richard Ledezma también quedó fuera tras presentar molestias musculares.

MF