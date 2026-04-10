Julián Araujo, otro mexicano que se pierde el Mundial 2026

El calvario de las lesiones ha vuelto a ensombrecer la carrera de Julián Araujo, dejando al lateral mexicano en una situación crítica a solo meses de la Copa Mundial 2026.

¿Qué le pasa a Julián Araujo? La lesión que padece

Tras someterse a nuevos exámenes bajo la supervisión del cuerpo médico del Bournemouth (club dueño de su carta), se confirmó que el defensa sufrió una recaída de su lesión en el tendón de la corva, lo que ha obligado al técnico del Celtic, Martin O’Neill, a descartarlo definitivamente por lo que resta de la campaña en Escocia.

Esta baja no solo representa un golpe deportivo en el futbol europeo, sino que parece ser el punto final a sus aspiraciones mundialistas. Si el Mundial 2026 era la gran pasión y el motor de Araujo, la realidad dicta que debe ir olvidándose de él. A pesar de haber formado parte del proceso de Javier Aguirre, la falta de regularidad y su fragilidad física le han pasado factura en el momento más inoportuno, abriendo la puerta a sus competidores directos.

¿Quién podría jugar en el Mundial 2026 en el lugar de Araujo?

En la carrera por la lateral derecha de la Selección Mexicana, jugadores como Jorge Sánchez, quien atraviesa un momento de solidez, Israel Reyes, con su polivalencia táctica, e incluso el joven de Chivas Richard Ledezma, ya le han ganado la partida.

Estos elementos no solo cuentan con el ritmo de competencia que Araujo ha perdido en la enfermería, sino que gozan de la confianza plena del "Vasco" Aguirre para el cierre de la preparación rumbo a la justa veraniega. Para Julián Araujo, el sueño de jugar un Mundial en casa se desvanece entre diagnósticos médicos, mientras el tren de la Selección Mexicna avanza sin esperarlo, dejando su lugar a quienes han logrado mantenerse sanos y vigentes en el campo de juego.

El Mundial 2026 está pactado para arrancar el próximo 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica, a realizarse en el Estadio Azteca. Tras más de 100 partidos, la final está programada para el 19 de julio en el Estadio MetLife en el Nueva Yok/Nueva Jersey, en Estados Unidos. Será la primera vez que tres países compartan la organización del mayor torneo de selecciones, y también la primera que contará con 48 selecciones participantes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: A casi 56 años del primer partido de México como anfitrión del Mundial

OF