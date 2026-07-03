Los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá tienen su disparo de salida este sábado en Houston con dos equipos de grandes sueños. Canadá, como anfitrión y en su tercer participación, ya está escribiendo el capítulo más largo en el torneo, superando por primera vez la Fase de Grupos y ganando su duelo contra Sudáfrica de forma agónica con gol de Stephen Eustáquio en el tiempo añadido.

A continuación tendrán la oportunidad de ser la quinta selección de Concacaf que accede a Cuartos de Final, junto a México, Estados Unidos, Costa Rica y Cuba, y de paso cobrar venganza de la derrota que les propinó Marruecos en Qatar, con la que los árabes terminaron amarrando el liderato del Grupo F hace cuatro años, siendo el único partido oficial que han disputado; los árabes han ganado otros dos amistosos y empataron uno más.

¿Puede Canadá tomar revancha de Marruecos tras la derrota en Qatar?

Marruecos viene de superar a Países Bajos en Monterrey en un duelo lleno de drama, sufrimiento y determinación para terminar ganando en la tanda de penales, luego de superar en el trámite a los neerlandeses, que fueron salvados en múltiples ocasiones por Bart Verbruggen. Los Leones del Atlas quieren dar un paso más para alcanzar la vara que dejaron en 2022 en las semifinales.

Los de Mohamed Ouahbi se han consolidado como una fuerza emergente del futbol y cuentan con ventaja en cuanto a la experiencia en escenarios de máxima tensión, gracias al cuarto lugar que obtuvieron en la pasada Copa, así como por su recorrido en la Copa Africana de Naciones que tuvo un polémico desenlace. Más allá de esa Final, no han perdido un solo encuentro en el año en 12 partidos.

La experiencia de Marruecos será una de las claves del partido

Los Zorros buscarán dominar a un rival que en el papel, por su desempeño previo, luce inferior y podría adueñarse del balón, algo que ya hicieron ante un rival que también le gusta jugar de la misma forma, como lo es la Naranja Mecánica, con jugadores en lo más alto de la élite mundial; sin embargo, deberán tener cuidado para que no los encuentren desajustados y los canadienses aprovechen la velocidad de sus jugadores para contraatacar en transiciones.

Los Canucks de Jesse Marsch necesitarán exprimir al máximo cada oportunidad ante una defensa que ha permitido un gol por partido en promedio y que, salvo por el resultado con Haití (4-1), tampoco ha sido la más contundente. Sin embargo, los canadienses no pueden permitirse llegar a la tanda de penales, donde Marruecos ya conoce la sensación y tiene la experiencia de su lado al superar a Países Bajos, España hace cuatro años y Nigeria en la Semifinal de la Copa Africana de Naciones hace unos meses, además de contar con Yassine Bounou, un portero con manos más que probadas para esa clase de situaciones.

El ganador de Canadá vs Marruecos enfrentará a Francia o Paraguay

Canadá está en las puertas del partido más importante de su historia futbolística y tendrá el extra de sacarse la espina ante uno de los equipos que les negó sumar sus primeros puntos en Qatar, pero delante estará un equipo que busca terminar de consolidar un proyecto y volver a ser parte de las mejores ocho selecciones del futbol mundial. El ganador también tendrá una cita con el triunfador entre Francia y Paraguay.

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