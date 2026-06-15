Bélgica y Egipto harán su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este lunes 15 de junio, cuando se enfrenten en el Estadio Seattle en actividad de la primera jornada del Grupo G. El compromiso será clave para las aspiraciones de ambas selecciones, que buscarán sumar sus primeros puntos en un sector que también integran Irán y Nueva Zelanda.

Mientras el conjunto belga intentará comenzar con el pie derecho una nueva etapa en su historia reciente dentro de los grandes torneos, la escuadra egipcia afrontará el desafío con la ilusión de firmar un resultado histórico y conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo. Conoce aquí el horario del partido, los canales de transmisión y todos los detalles previos del debut de Bélgica y Egipto en el Mundial 2026.

¿Cómo llegan Bélgica y Egipto?

Bélgica, bajo la dirección técnica de Rudi García, afronta este torneo en un proceso de transición tras el cierre del ciclo de su famosa "generación dorada", la cual alcanzó el tercer puesto en Rusia 2018. Los Diablos Rojos, que suman su decimoquinta participación mundialista, llegan con una preparación positiva y asumen el rol de favoritos dentro del grupo, buscando superar la decepción que supuso su eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022.

Por su parte, Egipto, dirigido por Hossam Hassan y con Mohamed Salah como gran referente y capitán, disputa su cuarta Copa del Mundo. A pesar de ser una potencia en su continente y el máximo ganador de la Copa Africana de Naciones con siete títulos, el cuadro egipcio tiene una cuenta pendiente: nunca ha ganado un partido en un Mundial. Su registro histórico es de dos empates y cinco derrotas en siete encuentros disputados.

Aunque este será su primer enfrentamiento en un torneo oficial de la FIFA, ambas escuadras se han medido en cuatro partidos amistosos internacionales.

Dónde ver EN VIVO el partido Bélgica vs Egipto del Mundial 2026

El duelo entre Bélgica y Egipto, de la primera jornada del Grupo G del Mundial 2026, se disputará este lunes 15 de junio. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Seattle, ubicado en la ciudad de Seattle, donde ambas selecciones buscarán iniciar con una victoria su participación en el certamen internacional.

Para los aficionados en México, la transmisión de este compromiso de la fase de grupos estará disponible mediante streaming, por lo que podrán seguir EN VIVO cada detalle del encuentro a través de esta plataforma.

Fecha y hora: Lunes 15 de junio, 13:00 horas

Lunes 15 de junio, 13:00 horas Estadio: Estadio Seattle (Seattle Stadium), Seattle

Estadio Seattle (Seattle Stadium), Seattle Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Bélgica y Egipto arrancarán su participación en la Copa Mundial 2026 con la misión de sumar sus primeros puntos dentro del Grupo G. En una competencia donde cada resultado puede resultar decisivo para las aspiraciones de clasificación, ambas selecciones intentarán comenzar con una actuación sólida que les permita tomar ventaja en la lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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