El Mundial 2026 está cerca y el Grupo B promete emociones intensas. Si quieres seguir de cerca a la anfitriona Canadá frente a rivales como Suiza, Qatar y Bosnia y Herzegovina, aquí tienes el calendario exacto con horarios del centro de México para no perderte ningún detalle.

El camino de la anfitriona en el torneo de la FIFA

La Copa Mundial 2026 marca un hito histórico en el deporte al contar con tres países organizadores y un formato expandido de 48 selecciones participantes.

En esta nueva estructura de la FIFA, el Grupo B ha capturado la atención de los aficionados.

Canadá, actuando como orgullosa coanfitriona, buscará hacer valer su localía para avanzar por primera vez a la fase eliminatoria del certamen.

Su esperado debut está programado para el viernes 12 de junio, cuando se enfrente a Bosnia y Herzegovina.

Este encuentro se disputará en el estadio de Toronto, marcando el inicio del sueño mundialista para el conjunto de la hoja de maple.

La presión será máxima, pero el apoyo incondicional del público local jugará un papel fundamental en sus aspiraciones.

Calendario completo del Grupo A

Para que organices tu agenda futbolera, te presentamos los días y horas exactas de los enfrentamientos.

Todos los horarios detallados a continuación corresponden al tiempo del centro de México.

Jornada 1

Viernes 12 de junio

Canadá vs Bosnia y Herzegovina (13:00 horas) - Sede: Toronto.

Sábado 13 de junio

Qatar vs Suiza (13:00 horas) - Sede: San Francisco.

Jornada 2

Jueves 18 de junio

Suiza vs Bosnia y Herzegovina (13:00 horas) - Sede: Los Ángeles.

Jueves 18 de junio

Canadá vs Qatar (16:00 horas) - Sede: Vancouver.

Jornada 3

Miércoles 24 de junio

Suiza vs Canadá (13:00 horas) - Sede: Vancouver.

Bosnia y Herzegovina vs Qatar (13:00 horas) - Sede: Seattle.

ESPECIAL / EL INFORMADOR

Dónde transmitirán EN VIVO los partidos del Grupo B

La plataforma ViX con su Pase Mundial emitirá todos los partidos. Esta nota se irá actualizando conforme se revelen más detalles sobre los canales que transmitirán cada partido.

El desenlace de este grupo definirá quiénes avanzan a la siguiente fase del torneo más importante del futbol mundial.

¿Logrará el equipo canadiense superar la fase de grupos impulsado por su afición, o serán los combinados europeos y asiáticos quienes dominen el sector? La respuesta definitiva comenzará a escribirse sobre el césped muy pronto.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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