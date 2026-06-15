España y Cabo Verde pondrán en marcha su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este lunes 15 de junio, cuando se enfrenten en el Atlanta Stadium, en Georgia, Estados Unidos, dentro de la primera jornada del Grupo H. El combinado español intentará imponer su condición de favorito desde el arranque del torneo, mientras que la selección africana buscará hacer historia en el debut absoluto de su país en una Copa del Mundo.

El duelo genera expectativa por el contraste entre la experiencia de una potencia del futbol internacional y la ilusión de un representativo que disputará por primera vez la máxima competencia de selecciones. En esta nota te contamos a qué hora se juega el partido, dónde verlo en vivo y los detalles más importantes de este encuentro que abrirá el camino de España y Cabo Verde en el Mundial 2026.

¿Cómo llegan España y Cabo Verde?

España se presenta en Norteamérica como una de las selecciones favoritas de su sector, el cual comparte también con Uruguay y Arabia Saudita. La escuadra europea, campeona en Sudáfrica 2010, busca reencontrarse con el éxito y recuperar su lugar como aspirante al título, apoyada en una nueva generación de jugadores tras superar una etapa de transición. Con asistencia ininterrumpida desde Argentina 1978, los españoles intentarán imponer su jerarquía ante un rival inédito en este escenario.

Por su parte, Cabo Verde vive un momento histórico. Los "Tiburones Azules", dirigidos por el técnico Pedro Leitão Brito "Bubista", hacen su debut absoluto en una Copa del Mundo. Lograron su clasificación en octubre de 2025 tras vencer a Esuatini por 3-0, asegurando el liderato de su grupo en las eliminatorias de la CAF. Con poco más de 500 mil habitantes, son uno de los países más pequeños en clasificar al torneo. Llegan con el objetivo de demostrar que su pase no fue casualidad y buscarán sus primeros puntos y goles en la fase de grupos.

Dónde ver EN VIVO el partido España vs Cabo Verde del Mundial 2026

El duelo entre España y Cabo Verde, correspondiente a la primera jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará este lunes 15 de junio de 2026, y tendrá como sede el Atlanta Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, donde ambas selecciones iniciarán su participación en el torneo.

Para los aficionados en México, la transmisión de este partido de la fase de grupos estará disponible mediante plataforma de streaming, por lo que podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de esta opción.

Fecha y hora: Lunes 15 de junio, 10:00 horas

Lunes 15 de junio, 10:00 horas Estadio: Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos

Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

España y Cabo Verde buscarán comenzar con el pie derecho su camino en la Copa Mundial 2026, en un duelo que representa una oportunidad importante para sumar sus primeros puntos dentro del Grupo H. Un resultado positivo desde el arranque podría marcar diferencia en la lucha por avanzar a la siguiente fase del certamen.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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