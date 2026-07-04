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Calendario de los Octavos de Final del Mundial 2026: horarios y dónde ver EN VIVO los partidos

Los encuentros programados podrán seguirse a través de diversas cadenas de televisión y plataformas de streaming, de acuerdo con la información oficial

Por: Oralia López

Los aficionados podrán seguir los partidos de los Octavos de Final del Mundial 2026 mediante distintas opciones de televisión y plataformas de streaming disponibles. ESPECIAL / CSNVSA

Los aficionados podrán seguir los partidos de los Octavos de Final del Mundial 2026 mediante distintas opciones de televisión y plataformas de streaming disponibles. ESPECIAL / CSNVSA

Quedaron definidos los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcando el inicio formal de la fase de eliminación directa. En esta etapa, las selecciones clasificadas disputarán los ocho boletos disponibles para avanzar a los Cuartos de Final, lo que eleva la exigencia competitiva del torneo. Los encuentros programados podrán seguirse a través de diversas cadenas de televisión y plataformas de streaming, de acuerdo con la información oficial.

El panorama de esta ronda presenta enfrentamientos de alta exigencia, destacando la participación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en la capital del país. Asimismo, resaltan los compromisos de potencias internacionales como Brasil, que se medirá ante Noruega, y Francia, cuyo rival será el combinado de Paraguay, configurando una llave eliminatoria con múltiples candidatos al título.

Dónde ver EN VIVO los Octavos de Final del Mundial 2026

Los aficionados podrán seguir los partidos de los Octavos de Final del Mundial 2026 mediante distintas opciones de televisión y plataformas de streaming disponibles.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa del Mundial 2026, con resultados en tiempo real, calendario, estadísticas, cruces, posiciones y toda la información más relevante del torneo.

Calendario de los Octavos de Final del Mundial 2026

Sábado 4 de julio de 2026

Canadá vs Marruecos

  • Hora: 11:00 (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Estadio Houston (Houston)
  • Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium), TUDN

Paraguay vs Francia

  • Hora: 15:00
  • Estadio: Estadio Filadelfia (Filadelfia)
  • Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium), TUDN, Canal 5, Azteca 7

Domingo 5 de julio de 2026

Brasil vs Noruega

  • Hora: 14:00
  • Estadio: Estadio Nueva York/Nueva Jersey (Nueva Jersey)
  • Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

México vs Inglaterra

  • Hora: 18:00
  • Estadio: Estadio Ciudad de México (Ciudad de México)
  • Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium), TUDN, Canal 5, Azteca 7

Lunes 6 de julio de 2026

Portugal vs España

  • Hora: 13:00
  • Estadio: Estadio Dallas (Dallas)
  • Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium), TUDN, Canal 5, Azteca 7

Estados Unidos vs Bélgica

  • Hora: 18:00
  • Estadio: Estadio Seattle (Seattle)
  • Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium), TUDN

Martes 7 de julio de 2026

Argentina vs Egipto

  • Hora: 10:00
  • Estadio: Estadio Atlanta (Atlanta)
  • Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium), TUDN, Canal 5, Azteca 7

Suiza vs Ganador Colombia

  • Hora: 14:00
  • Estadio: Vancouver
  • Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

*Horarios del centro de México
**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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Además lee: Calendario Mundial 2026: Fechas y horarios de todos los partidos

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