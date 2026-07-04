Quedaron definidos los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcando el inicio formal de la fase de eliminación directa. En esta etapa, las selecciones clasificadas disputarán los ocho boletos disponibles para avanzar a los Cuartos de Final, lo que eleva la exigencia competitiva del torneo. Los encuentros programados podrán seguirse a través de diversas cadenas de televisión y plataformas de streaming, de acuerdo con la información oficial.El panorama de esta ronda presenta enfrentamientos de alta exigencia, destacando la participación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en la capital del país. Asimismo, resaltan los compromisos de potencias internacionales como Brasil, que se medirá ante Noruega, y Francia, cuyo rival será el combinado de Paraguay, configurando una llave eliminatoria con múltiples candidatos al título.Los aficionados podrán seguir los partidos de los Octavos de Final del Mundial 2026 mediante distintas opciones de televisión y plataformas de streaming disponibles.Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa del Mundial 2026, con resultados en tiempo real, calendario, estadísticas, cruces, posiciones y toda la información más relevante del torneo.*Horarios del centro de México **Sujeto a cambios de transmisión-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF