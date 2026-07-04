Canadá vs. Marruecos, Mundial 2026: hora, tv, streaming y formaciones de los Octavos de Final

El Mundial 2026 entra en su fase más emocionante con el inicio de los Octavos de Final, donde Canadá y Marruecos protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada.

La Selección anfitriona buscará aprovechar el apoyo de su afición para avanzar a los Cuartos de Final, mientras que los Leones del Atlas intentarán confirmar el gran momento que viven desde la histórica campaña realizada en Qatar 2022.

Ambos equipos llegan con argumentos suficientes para pensar en la clasificación, por lo que se espera un partido muy disputado en Houston.

¿A qué hora juega Canadá vs. Marruecos?

El encuentro entre Canadá y Marruecos se disputará este sábado 4 de julio en el Houston Stadium (NRG Stadium), correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026. Estos son los horarios más importantes:

México: 11:00 horas (tiempo del centro)

Estados Unidos (Este): 13:00 horas

Argentina: 14:00 horas

España: 19:00 horas

El ganador avanzará a los Cuartos de Final del torneo y enfrentará al vencedor de la serie entre Paraguay y Francia.

¿Dónde ver Canadá vs. Marruecos EN VIVO?

En México, el compromiso podrá seguirse solo mediante las plataformas de paga:

ViX Premium y en Claro Sports.

En Sudamérica, esta correrá por DSports y DGO, y en España por RTVE Play y DAZN.

Posibles alineaciones de Canadá vs. Marruecos

Canadá

Jesse Marsch apostaría por un once competitivo encabezado por Jonathan David y Alphonso Davies. Su probable formación es:

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moïse Bombito, Alphonso Davies; Stephen Eustáquio, Nathan Saliba; Tajon Buchanan, Jonathan Osorio, Jacob Shaffelburg; Jonathan David.

Marruecos

Los africanos llegarían con varias de sus figuras que brillaron durante el torneo. La probable formación es:

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari.

Así llegan Canadá y Marruecos

Canadá se convirtió en una de las revelaciones del certamen al eliminar por 1-0 a Sudáfrica en la ronda previa, consiguiendo meterse entre los 16 mejores equipos del campeonato por primera vez.

Por su parte, Marruecos protagonizó uno de los grandes batacazos al dejar fuera a Países Bajos tras una dramática definición por penales, confirmando que mantiene el nivel competitivo que lo llevó a las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Con talento en ambas plantillas y el boleto a cuartos de final en juego, el Canadá vs. Marruecos promete ser uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. La velocidad de Alphonso Davies y Jonathan David chocará con la solidez defensiva liderada por Achraf Hakimi y Yassine Bounou, en un duelo donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

Los aficionados esperan un encuentro intenso, con dos Selecciones que llegan en un gran momento futbolístico y con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SUN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

