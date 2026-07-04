Pese a una jornada de viernes dominada por el ídolo local Lewis Hamilton, el italiano Kimi Antonelli superó al británico el sábado para ganar la Sprint Race del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1 (F1), en el trazado de Silverstone.

Lewis Hamilton (Ferrari) salió desde la pole position y lideró las primeras vueltas, pero terminó viéndose superado por la potencia del Mercedes de Antonelli. Lando Norris (McLaren), vigente campeón del mundo británico, fue tercero.

"Las primeras diez vueltas con Lewis fueron muy divertidas, empujamos los dos a fondo y cuando pude activar el modo 'adelantamiento' supe que podía tener mi oportunidad para superarlo", resumió Antonelli, líder del mundial.

El intenso duelo entre Antonelli y Lewis Hamilton

Cuando se apagaron los semáforos, Hamilton logró defender su pole position y aceleró a fondo para tratar de despegarse de sus perseguidores, con Antonelli manteniéndose siempre en torno a un segundo de distancia.

Por detrás del italiano, las posiciones fluctuaron, con continuos adelantamientos entre los McLaren de Norris y Oscar Piastri, el Mercedes de George Russell, la Ferrari de Charles Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen.

Con esa guerra abierta en el pelotón, la carrera sprint, de 17 vueltas, pasó a ser cosa de dos, hasta que a mitad de carrera, en la vuelta 8, Antonelli superó finalmente al británico, sin ceder ya terreno hasta la bandera de cuadros.

¿Cómo le fue a Checo Pérez?

"Fue una carrera dura para mí manteniendo a ese Mercedes por detrás", reconoció Hamilton, de 41 años.

"Simplemente voló para adelantarme. ¡Bien hecho, Kimi!", felicitó el siete veces campeón del mundo al italiano de 19 años.

La del sábado fue la cuarta carrera Sprint de la temporada, tras las disputadas en los GP de China, Miami y Canadá. En los tres precedentes de este año, el piloto que salió desde la pole acabó con la victoria.

No fue el caso este sábado y Antonelli, que partía segundo, sumó ocho puntos, tres más que Russell, su inmediato perseguidor en el campeonato, que terminó cuarto.

El monegasco Charles Leclerc fue quinto, seguido de Verstappen y Piastri. El neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), en octava posición, completó las posiciones de puntos de la carrera esprint.

Por detrás, el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) recibió una sanción de diez segundos por tocarse con el español Fernando Alonso (Aston Martin), quien había efectuado una gran salida. Ambos terminaron 22 y 20, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que salía 14, ganó dos posiciones y acabó en la posición 12, exactamente lo contrario que el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), 12 en la salida y 14 en meta.

El español Carlos Sainz, por su parte, cruzó la bandera de cuadros en la posición 17.

El fin de semana continuará este sábado con la tanda de clasificación para el Gran Premio más tarde.

Así quedaron los pilotos en la Sprint Race del GP de Gran Bretaña

Piloto | País | Equipo | Tiempo

Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 26:12.129 Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | +2.745 Lando Norris | GBR | McLaren | +9.783 George Russell | GBR | Mercedes | +10.539 Charles Leclerc | MON | Ferrari | +12.620 Max Verstappen | NED | Red Bull | +16.550 Oscar Piastri | AUS | McLaren | +17.551 Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | +30.233 Isack Hadjar | FRA | Red Bull | +30.953 Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | +35.110 Pierre Gasly | FRA | Alpine | +40.273 Franco Colapinto | ARG | Alpine | +41.026 Nico Hülkenberg | GER | Audi | +41.680 Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | +42.499 Oliver Bearman | GBR | Haas | +45.784 Esteban Ocon | FRA | Haas | +49.810 Carlos Sainz | ESP | Williams | +50.379 Alexander Albon | THA | Williams | +50.757 Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | +1:15.117 Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | +1:21.872 Lance Stroll | CAN | Aston Martin | +1 vuelta Sergio Pérez | MEX | Cadillac | +1 vuelta

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