Canadá y Marruecos vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo. Este sábado 4 de julio, ambas selecciones disputarán en el Estadio de Houston un boleto a los Cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo de eliminación directa que no ofrece margen de error.

Además del pase entre los ocho mejores del torneo, el partido revive el antecedente de Qatar 2022, cuando Marruecos venció 2-1 a Canadá en la fase de grupos. En esta nota te contamos cómo llegan ambos equipos, el contexto del enfrentamiento y quién será el rival del ganador en la siguiente ronda: Francia o Paraguay.

¿Cómo llegan Canadá y Marruecos?

El panorama de ambas escuadras ha evolucionado mucho desde su último choque mundialista hace tres años y medio. La escuadra de Canadá, dirigida por Jesse Marsch, ha experimentado un crecimiento vertical en el plano internacional. Tras alcanzar las semifinales en la Copa América 2024, el equipo norteamericano demostró su capacidad competitiva. En el actual certamen, los canadienses sellaron su boleto a esta instancia tras una sufrida victoria por 1-0 frente a Sudáfrica, gracias a una anotación de Stephen Eustáquio en el minuto 92. La plantilla ya no depende exclusivamente de figuras como Alphonso Davies, mostrando un bloque con mayor experiencia y atrevimiento.

Por su parte, Marruecos se ha consolidado como una potencia emergente en el futbol mundial. Después de su histórica llegada a las semifinales en 2022, el conjunto africano se coronó campeón de la Copa de África este mismo año tras la sanción a Senegal. El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi continúa exportando talento a las principales ligas europeas, destacando la reciente incorporación del delantero Ismael Saibari al Bayern Munich. Los marroquíes llegan a este compromiso con la intención de revalidar su jerarquía y repetir la victoria obtenida ante los norteamericanos en la pasada justa mundialista.

Dónde ver EN VIVO el partido Canadá vs Marruecos - Octavos de Final del Mundial 2026

Houston recibirá el enfrentamiento entre Canadá y Marruecos por los octavos de final de la FIFA Copa Mundial 2026. El partido se disputará este sábado 4 de julio a las 11:00 horas, donde ambas selecciones buscarán un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Los aficionados en México podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de plataformas digitales, con la posibilidad de no perderse ningún detalle de este duelo de eliminación directa. El partido no contará con transmisión por televisión abierta.

Fecha y hora: Sábado 4 de julio, 11:00 horas

Sábado 4 de julio, 11:00 horas Estadio: Houston, Texas

Houston, Texas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Alineaciones probables

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan Saliba, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan Saliba, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi. Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss.

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

***Con información de EFE

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF