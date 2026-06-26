Mundial 2026: Cabo Verde sorprende al mundo y avanza a los dieciseisavos de final tras empate ante Arabia Saudita

Cabo Verde consumó una hazaña histórica en el Mundial 2026 al convertirse en la tercera selección africana en clasificar a una ronda de eliminación en su debut mundialista, luego de empatar sin goles frente a Arabia Saudita en el Estadio Houston y verse beneficiado por la derrota de Uruguay ante España.

Contra todo pronóstico, los Tiburones Azules finalizaron en el segundo lugar del Grupo H con apenas tres puntos. Aunque no lograron ganar un solo partido en la fase de grupos, los igualados ante España, Uruguay y Arabia Saudita fueron suficientes para mantener con vida el sueño de una nación que disputa su primera Copa del Mundo.

El contraste: El adiós charrúa

El desenlace también marcó el fracaso de Uruguay, que volvió a quedarse fuera en la primera fase por segundo Mundial consecutivo. La Celeste necesitaba derrotar a España para mantenerse con posibilidades, pero no pudo hacerlo y terminó pagando caro no haber conseguido una victoria durante el torneo. Mientras el conjunto sudamericano lamentaba una eliminación, Cabo Verde celebraba una clasificación que quedará grabada para siempre en la memoria de su afición.

El empate frente a Arabia Saudita reflejó perfectamente la personalidad que mostró el conjunto africano durante toda la fase de grupos. Aunque el marcador permaneció inmóvil durante los 90 minutos, fueron los caboverdianos quienes asumieron la iniciativa y buscaron constantemente el arco rival.

Los primeros minutos favorecieron a los saudíes, que consiguieron la posesión del balón e intentaron imponer condiciones desde el mediocampo. Sin embargo, Cabo Verde fue creciendo conforme avanzó el encuentro hasta equilibrar completamente las acciones.

A partir de entonces, los africanos encontraron espacios y comenzaron a generar las oportunidades más peligrosas del partido. Especialmente en los minutos finales de cada tiempo, los dirigidos por Bubista empujaron con insistencia en busca del gol que les permitiera asegurar la clasificación sin depender de otro resultado.

No obstante, se encontraron con una gran actuación del guardameta Mohammed Al-Owais, quien respondió con intervenciones oportunas para mantener con vida a su selección y evitar que el dominio caboverdiano se reflejara en el marcador.

Del otro lado, Vozinha también fue determinante. Aunque Arabia Saudita tuvo menos aproximaciones, consiguió fabricar dos oportunidades claras que pudieron cambiar el destino del encuentro. El experimentado portero reaccionó con reflejos sobresalientes para quedarse con el balón y preservar el empate que terminaría siendo suficiente para la clasificación.

La falta de contundencia volvió a aparecer como el único aspecto pendiente para los africanos. Sin embargo, la disciplina táctica, el orden defensivo y la resiliencia que mostraron durante toda la fase de grupos terminaron inclinando la balanza a su favor.

Un logro que iguala a las leyendas

La clasificación representa un logro histórico para el futbol africano. Cabo Verde se convirtió en apenas la tercera selección del continente en superar la fase de grupos durante su primera participación mundialista, igualando las gestas de Nigeria en 1994 y Senegal en 2002.

Más allá de los números, el recorrido de los Tiburones Azules ha sido uno de los relatos más inspiradores del torneo. Pocos imaginaban que un debutante pudiera competir de igual a igual frente a selecciones de la talla de España y Uruguay, y mucho menos alcanzar la siguiente ronda sin conocer la derrota.

NG