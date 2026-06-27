El Grupo J de la Copa Mundial 2026 llega a su jornada definitiva este 27 de junio. Las selecciones de Argelia y Austria se enfrentan en un compromiso que determinará el futuro de ambos combinados en la máxima justa del futbol internacional. Con Argentina liderando el sector con paso perfecto y perfilada para avanzar como primera, el segundo boleto directo a la fase eliminatoria está en disputa directa entre el conjunto europeo y el representativo africano. Ambos equipos llegan en igualdad de condiciones en cuanto a cosecha de unidades, lo que convierte este encuentro en un cruce fundamental para las aspiraciones de clasificación de las dos escuadras.

¿Cómo llegan Argelia y Austria?

El panorama estadístico del Grupo J muestra a una Selección de Argentina en la cima con seis puntos, seguida por Austria y Argelia, ambas con tres unidades tras dos partidos disputados. El equipo austriaco ocupa momentáneamente la segunda posición del sector gracias a una mejor diferencia de goles (0), producto de tres tantos a favor y tres en contra durante sus primeros compromisos.

Por su parte, la Selección de Argelia se ubica en el tercer peldaño con una diferencia de -2, tras haber marcado dos goles y recibido cuatro en sus presentaciones previas.

Ambas escuadras registran un balance idéntico de una victoria y una derrota en lo que va del torneo. Para el cuadro de Austria, un empate podría ser suficiente para mantener el segundo lugar del grupo y asegurar su pase, apoyándose en su ventaja en la diferencia de goles. Argelia, en cambio, tiene la necesidad imperiosa de buscar los tres puntos para superar a los europeos en la clasificación general y no depender de la tabla de los mejores terceros lugares. El equipo que resulte perdedor quedará a expensas de las matemáticas, mientras que Jordania, en el fondo del grupo con cero puntos, ya no representa una amenaza directa para estos dos equipos en la lucha por el segundo puesto.

Dónde ver EN VIVO el partido Argelia vs Austria del Mundial 2026

El partido entre Argelia y Austria, correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará el 27 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Estadio Kansas City, ubicado en Kansas City. En México, los aficionados podrán seguir todas las acciones de este encuentro, que será clave para definir el rumbo del Grupo J, a través de streaming.

Fecha y hora: Sábado 27 de junio, 20:00 horas

Sábado 27 de junio, 20:00 horas Estadio: Estadio Kansas City

Estadio Kansas City Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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